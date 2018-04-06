В регионе заработает новый интернет-сервис для записи на приём к врачам

Постепенно в приложение будет выведен дополнительный функционал.

Министерство здравоохранения Новосибирской области и департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области готовятся к запуску обновленного и расширенного интернет-сервиса записи населения на прием к врачу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Интернет-сервис будет универсальным для всех госучреждений здравоохранения. После старта работы обновлённого сервиса на прием к врачу можно будет записаться как с Единого портала государственных услуг, так и из мобильного приложения «Запись на прием к врачу».

Как рассказали в департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, приложение бесплатное, доступно для скачивания для всех смартфонов и мобильных гаджетов как под управлением iOS, так и для платформы Android. Мобильное приложение, разработанное для Новосибирской области, имеет расширенный функционал для взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивает безопасную инфраструктуру для информации о здоровье пациента.

Отмечается, что если гражданин уже пользуется порталом госуслуг, у него нет необходимости получать новый пароль. Система идентификации и авторизации является единой с порталом государственных и муниципальных услуг. Также помимо стандартных возможностей по записи на прием поэтапно запланирован вывод в приложение дополнительного функционала: информации о истории посещений, результатах исследований, листках нетрудоспособности, направлениях врача, рецептах. Работа портала http:/www.zdravnsk.ru также переводится на сервис Единого портала государственных услуг и мобильных приложений.

Также принято решение по кардинальному увеличению надежности сервиса записи на прием к врачу по телефонному номеру 124. 7-8 апреля проводится масштабный перенос оборудования в Центр обработки данных правительства Новосибирской области, развертыванию дополнительного и резервирующего оборудования по схеме высокой катастрофоустойчивости и информационной безопасности, аналогичной технологии «Системы 112».

Фото: pixabay.com, автор- DarkoStojanovic