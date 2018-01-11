В России начал работать реестр коррупционеров

В него будут вноситься сведения о чиновниках, которые уволены в связи с утратой доверия.

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования государственных информационных систем на государственной гражданской службе Российской Федерации». Законом предусматривается создание и размещение на официальном сайте Государственной информационной системы (ГИС) реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения.

Согласно документу, в единой базе будет собрана вся информация о дискредитировавших себя работниках прокуратуры, Следственного комитета, органов внутренних дел, таможни, противопожарной службы, государственных гражданских служащих, муниципальных и военнослужащих. В реестре окажутся также сведения о коррупционерах, работавших в ЦБ, госкорпорациях, Пенсионном фонде, Фонде соцстрахования и ОМС, организациях.

Отмечается, что сведения о подобных лицах будут включаться в реестр сроком на пять лет и исключаться из него при отмене акта, ставшего основанием для включения в реестр, или смерти лица, уволенного за совершение коррупционного правонарушения. Порядок ведения реестра будет определяться Правительством Российской Федерации. Все федеральные государственные органы обязаны подключиться к ГИС до 2019 года. Подобные системы могут создаваться и на региональном уровне, но они должны соответствовать общим стандартам и быть совместимы с федеральной системой.

Предполагается, что такая мера позволит предотвратить попадание коррупционеров на должности, связанные с распоряжением материальными ценностями, и тем самым предотвратить экономический ущерб.

Фото: Ростислав Нетисов