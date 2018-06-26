Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В России предложено «свалочный газ» перерабатывать в электроэнергию

  • 26/06/2018
53EqXKBC2pE

Однако внедрение технологии тормозится отсутствием соответствующих правовых норм.

Проблема рекультивации городских свалок — полигонов хранения ТБО вблизи крупных городов и региональных центров приобрела в последнее время особый социальный резонанс. Особенно заметной делают ее самопроизвольные выбросы «свалочного газа», негативно влияющие на здоровье жителей близлежащих населенных пунктов. Конфликтная ситуация в Волоколамске — одна из наиболее ярких иллюстраций этой проблемы. Ее решение назрело и, требует как можно более срочного принятия эффективных мер. Один из вариантов решения предложил в своем блоге Андрей Рудской — генеральный директор петербургской компании «НГ-Энерго», специализирующейся на проектировании и строительстве автономных электростанций, сообщили в пресс-службе компании.

— Предлагаемые сегодня технологии «дегазации» откровенно дороги и малоэффективны, — пишет он. — Единственный выход — включить в цикл переработки ТБО переработку «свалочного газа». И эффективнее всего перерабатывать его в электроэнергию, сжигая в двигателях газопоршневых электростанций. Это позволит хотя бы отчасти окупить затраты на решение данной проблемы.

Отмечается, что «свалочный газ», образующийся в результате анаэробного разложения органических отходов, более чем на 50% состоит из метана, и, как следствие, может служить топливом для электрогенераторов. Это подтверждается зарубежным опытом рекультивации полигонов хранения ТБО: еще в начале 2000-х в мире действовало более 1100 локальных электростанций, использующих это топливо, общей мощностью в 3929 МВт в год. К 2025 году только на территории США, согласно опубликованным планам министерства энергетики, в ходе рекультивации свалок, будет вырабатываться 29 000 000 000 КВт/ч электроэнергии ежегодно. Более чем возможна организация такой переработки и в России.

— С технической точки зрения проблемы здесь нет, — пишет Андрей Рудской. — Создавая наши автономные электростанции, мы сегодня ставим на них разные двигатели приводов генераторов, способные работать на самом разном топливе. Начиная от тяжелого топлива — мазута, сырой товарной нефти, и заканчивая природным газом, или, например, био-газом. Поэтому подобрать оборудование таким образом, чтобы оно работало на свалочном метане — далеко не самая большая проблема. Мало того, мы несколько лет назад уже обсчитывали подобный проект.

Внедрение технологии переработки свалочного газа в порядок действий по рекультивации полигонов хранения ТБО тормозится только отсутствием соответствующих правовых норм. Сегодня назрела необходимость внесения изменений в следующие нормативно-правовые акты:

— Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, глава 1, ст.4.1

— Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 31.05.2018) «О недрах», раздел II, ст. 10.1.

— Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

— Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ, глава 3, ст.18.

— Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ глава 3, ст.22.

— Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ

— Решение проблемы есть, — пишет Андрей Рудской. — Причем решение эффективное и экономически оправданное. Не хватает только законодательной инициативы.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

Определен состав жюри журналистского конкурса «Сибирь.ПРО»

26/06/2018
Жюри оценит конкурсные работы, представленные в 18 номинациях.

В Новосибирске возросло количество объявлений о продаже квартир с арендаторами

26/06/2018
70% таких объектов приходится на комнаты в общежитиях и однокомнатные квартиры.

В опорном НГТУ подготовили первых в России школьных шахматных педагогов

26/06/2018
Диплом дает право преподавать шахматы в школах и учреждениях дополнительного образования.

Мнение

«Российские клиники учатся привлекать иностранных пациентов»

Все материалы

Апартаменты в ипотеку — выгодное предложение Банка Акцепт

26/06/2018

Дилерский центр Lexus «Восток Моторс» приступил к работе в Новосибирске

26/06/2018

ВТБ снизил до 5 000 рублей оборот «Мультикарты» для бесплатного обслуживания

26/06/2018

Доверяй, но проверяй!

26/06/2018

Инвестор обратился в правительство региона с предложением о ГЧП

26/06/2018

Honda CR-V лидирует в сегменте кроссоверов с пробегом в Новосибирске

26/06/2018

«Юла» покажет

25/06/2018

Выбрано новое место для мусорного полигона

25/06/2018

В Новосибирской области построят солодовенный завод. Почему сдвинули конкурс по выбору регионального оператора? В «Биотехнопарке» сменился гендиректор.

25/06/2018

Mitsubishi Road Show 2018 состоялось в День города в Новосибирске

25/06/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×