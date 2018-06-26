В России предложено «свалочный газ» перерабатывать в электроэнергию

Однако внедрение технологии тормозится отсутствием соответствующих правовых норм.

Проблема рекультивации городских свалок — полигонов хранения ТБО вблизи крупных городов и региональных центров приобрела в последнее время особый социальный резонанс. Особенно заметной делают ее самопроизвольные выбросы «свалочного газа», негативно влияющие на здоровье жителей близлежащих населенных пунктов. Конфликтная ситуация в Волоколамске — одна из наиболее ярких иллюстраций этой проблемы. Ее решение назрело и, требует как можно более срочного принятия эффективных мер. Один из вариантов решения предложил в своем блоге Андрей Рудской — генеральный директор петербургской компании «НГ-Энерго», специализирующейся на проектировании и строительстве автономных электростанций, сообщили в пресс-службе компании.

— Предлагаемые сегодня технологии «дегазации» откровенно дороги и малоэффективны, — пишет он. — Единственный выход — включить в цикл переработки ТБО переработку «свалочного газа». И эффективнее всего перерабатывать его в электроэнергию, сжигая в двигателях газопоршневых электростанций. Это позволит хотя бы отчасти окупить затраты на решение данной проблемы.

Отмечается, что «свалочный газ», образующийся в результате анаэробного разложения органических отходов, более чем на 50% состоит из метана, и, как следствие, может служить топливом для электрогенераторов. Это подтверждается зарубежным опытом рекультивации полигонов хранения ТБО: еще в начале 2000-х в мире действовало более 1100 локальных электростанций, использующих это топливо, общей мощностью в 3929 МВт в год. К 2025 году только на территории США, согласно опубликованным планам министерства энергетики, в ходе рекультивации свалок, будет вырабатываться 29 000 000 000 КВт/ч электроэнергии ежегодно. Более чем возможна организация такой переработки и в России.

— С технической точки зрения проблемы здесь нет, — пишет Андрей Рудской. — Создавая наши автономные электростанции, мы сегодня ставим на них разные двигатели приводов генераторов, способные работать на самом разном топливе. Начиная от тяжелого топлива — мазута, сырой товарной нефти, и заканчивая природным газом, или, например, био-газом. Поэтому подобрать оборудование таким образом, чтобы оно работало на свалочном метане — далеко не самая большая проблема. Мало того, мы несколько лет назад уже обсчитывали подобный проект.

Внедрение технологии переработки свалочного газа в порядок действий по рекультивации полигонов хранения ТБО тормозится только отсутствием соответствующих правовых норм. Сегодня назрела необходимость внесения изменений в следующие нормативно-правовые акты:

— Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, глава 1, ст.4.1

— Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 31.05.2018) «О недрах», раздел II, ст. 10.1.

— Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

— Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ, глава 3, ст.18.

— Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ глава 3, ст.22.

— Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35-ФЗ

— Решение проблемы есть, — пишет Андрей Рудской. — Причем решение эффективное и экономически оправданное. Не хватает только законодательной инициативы.

Фото: пресс-служба компании