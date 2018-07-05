В Ростуризме создали оперативный штаб из-за ситуации с «Натали Турс» и DSBW

Также организована работа горячей линии, по которой клиенты проблемных туроператоров могут получить консультации.

По поручению главы Федерального агентства Олега Сафонова в Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб в связи с аннуляцией туров и приостановкой деятельности туроператоров «Натали Турс» и DSBW-TOURS, говорится на сайте ведомства.

Созданный рабочий орган во главе с Руководителем Ростуризма будет осуществлять мониторинг сложившейся ситуации и вырабатывать направленные на защиту прав и законных интересов решения при участии представителей МИД России, Роспотребнадзора, Росавиации, Ассоциации «Турпомощь», а также общественных объединений туроператоров.

Отмечается, что на базе Ассоциации «Турпомощь» созданы фонды – резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых превышает 1 млрд рублей. В соответствии с требованиям законодательства туроператорами застрахована гражданская ответственность перед туристами (общая сумма страхового покрытия на сегодняшний день составляет 22 млрд рублей). Таким образом, потребители туристских услуг обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объеме.

— В частности, общий размер финансового обеспечения туроператора «Натали Турс» составляет 156,4 млн рублей (150,5 млн рублей общий размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и 5,9 млн рублей размещено в фондах персональной ответственности туроператора). Размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности компании DSBW-TOURS составляет 50 млн руб., размер фонда персональной ответственности данного туроператора составляет порядка 700 тыс. рублей, — отметил глава Ростуризма Олег Сафронов.

Олег Сафронов подчеркнул, что «сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связано с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений».

— Системного кризиса на российском туристском рынке нет, — заверил глава Ростуризма.

В настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. Ростуризм настоятельно рекомендует придерживаться опубликованных на сайте ведомства правил, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке тура.

Информацию о ситуации с «Натали Турс» и рекомендации по действиям, которые необходимо предпринять, туристы смогут получить по тел. «горячей линии»: +7 (499) 678-12-03 и +7 (495) 607-35-11.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru