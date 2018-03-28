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В село Бобровка Сузунского района направлена спецкомиссия

  • 28/03/2018
школа

Она проведет обследование здания школы и даст рекомендации по дальнейшей его эксплуатации.

И.о. министра образования Новосибирской области Александр Флек направил специальную комиссию в с. Бобровка Сузунского района, где 28 марта в здании МКОУ «Бобровская СОШ» произошло разрушение части внутренней перегородки одного из помещений на первом этаже. Комиссия должна провести обследование здания и дать рекомендации по дальнейшей его эксплуатации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В связи с появлением трещин в 2017 году левое крыло первого этажа здания школы было выведено из эксплуатации. Учебные занятия проходят только на втором этаже школы. Проведение капитального ремонта здания школы запланировано в период летних каникул 2018 года, на эти цели из бюджета Новосибирской области будет выделено порядка 40 млн рублей, — сообщил и.о. министра Александр Флек.

В МКОУ «Бобровская СОШ» Сузунского района обучается 290 детей: начальная школа — 118 детей, основная школа — 121 ребенок, средняя школа — 29 детей, дошкольная группа — 21 ребёнок.

Фото: редакции

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