В школах Новосибирской области предприняты дополнительные меры безопасности

Причиной послужило происшествие в Пермском крае.

Дополнительные проверки систем безопасности проводятся во всех образовательных организациях Новосибирской области. Меры предприняты в связи с чрезвычайным происшествием, случившимся 15 января в средней школе №127 Мотовилихинского района города Перми, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области, подведомственные организации, направлены письма о принятии дополнительных мер по усилению безопасности и предотвращению чрезвычайных происшествий

— В настоящее время дополнительно проводятся: проверки систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей в образовательных организациях; дополнительные инструктажи с лицами, ответственными в образовательных организациях за пропускной режим, классные часы, — сообщил и.о. министра образования, науки и инновационной политики Сергей Федорчук.

Также проверяется работа ЧОПов, наличие лицензии на право осуществления охранной деятельности, их качество, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.

В пресс-службе рассказали, что в целях обеспечения технической безопасности все школы Новосибирской области оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой пожарного мониторинга и системой видеонаблюдения, всего установлено свыше 11 200 камер. В 2017 году из консолидированного бюджета Новосибирской области направлено 72 млн. рублей на оборудование образовательных организаций системами видеонаблюдения, это позволило дооборудовать все школы Новосибирской области данной системой и установить дополнительно более 4 500 камер.

В 2018 году в бюджете Новосибирской области запланированы средства на модернизацию систем видеонаблюдения в общеобразовательных организациях и установку систем видеонаблюдения в дошкольных образовательных организациях и организациях дополнительного образования Новосибирской области.

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