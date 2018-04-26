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Businessjump

В Сибакадемстрой определили, почему растет доля сделок по ипотеке

  • 26/04/2018
mailservice

Доля сделок по программе «Обмен» в общем объеме продаж достигла 30%.

В Новосибирске увеличивается объем продаж квартир через ипотеку и дополнительные программы. Так по данным компании Сибакадемстрой, за первый квартал 2018 года количество сделок по программе «Обмен» выросло на 19 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

— В 70 % случаев сделки предполагают выкуп компанией квартир с ипотекой или погашение действующего потребительского кредита. Одновременно клиенты оформляют новую ипотеку на квартиры в домах Сибакадемстрой. Это увеличило количество сделок по ипотеке в компании и составило 65 %. Таким образом бюджет в 100 млн рублей, который компания выделила на программу, скоро будет израсходован, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что рынок ипотеки в Новосибирске по итогам 2017 года, согласно данным мэрии, года вырос на 9 %. Так в прошлом году было заключено 68,5 тыс. ипотечных сделок. По сравнению с 2015 годом рост еще более существенный — 23 %. Судя по всему, в 2018 году стоит ждать укрепления этого тренда, учитывая тенденцию к снижению ставок. Как сообщили в Центробанке, средняя ставка по ипотечным кредитам в России составила 9,75 % в феврале. Для сравнения в январе она составляла 9,85 %. Это привело к тому, что рынок жилищного кредитования вырос всего за месяц на 34,3 %.

В Новосибирске по итогам января-марта 2018 года доля сделок по программе «Обмен» в общем объеме продаж достигла 30 %. Средняя стоимость выкупа старых квартир составляет 2 млн рублей. Вместо них жители Новосибирска покупают квартиры большей площади: студию или 1-комнатную квартиру меняют на 2-х и 3-х комнатную в проектах Сибакадемстрой. На фоне снижения банковских ставок разницу в стоимости компенсируют в основном за счет ипотеки.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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