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В Сибири цены на бензин остаются ниже, чем в среднем по стране

  • 18/07/2018
benzin

В среднем по округу стоимость одного литра автомобильного бензина составляет 41,83 рубля.

По оценке специалистов по состоянию на начало июля текущего года, в среднем в регионах Сибирского федерального округа потребительские цены на автомобильный бензин продолжают оставаться самыми низкими в стране, сообщает пресс-служба Сибирского ОИЦ.

Тенденция сохраняется, несмотря на рост цен на моторное топливо, который наблюдался в мае-июне текущего года. В настоящее время в среднем по округу стоимость одного литра автомобильного бензина составляет 41,83 рубля, что на 4% ниже, чем в среднем по стране.

Отмечается, что среди столиц сибирских регионов самая низкая цена литра топлива в г. Барнауле – 41,07 рубля, самая высокая в г. Кызыле – 44,46 рубля.

В июле на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Сибири: АО «Газпромнефть – Омский нефтеперерабатывающий завод», АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК», АО «Ангарская нефтехимическая компания», отпускная цена автомобильного бензина самых популярных марок АИ-92 и АИ-96 снизилась от 2 до 5%. Также в пределах 1% отмечено снижение стоимости бензина в оптовом звене вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

По данным Новосибирскстата, со 2 июля 2018 года по 9 июля 2018 года на наблюдаемых АЗС в городе Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 42,85 рубля за литр, марки АИ-95 – от 43,07 до 45,70 рубля за литр, марки АИ-98 – от 45,90 до 48,20 рубля за литр, дизельное топливо – от 45,25 до 48,90 рубля за литр.

Фото: Gensa Gensa

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