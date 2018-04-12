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В Сибири на 22,2% выросло число считающих, что либерализация улучшит ситуацию на рынке ОСАГО

  • 12/04/2018
осаго

Число удовлетворенных автогражданкой в нынешнем виде выросло на 63 %.

РОМИР в феврале 2018 года провел вторую волну исследования в целях выявления отношения автомобилистов к модернизации системы ОСАГО, без которой, по мнению экспертов, трудно будет сохранить автогражданку в рыночном виде, сообщили в пресс-службе компании.

Показатели по Сибирскому федеральному округу (СФО), большая часть регионов которого относятся к так называемым «токсичным», свидетельствует о том, что отношение автовладельцев к автогражданке в целом, остается сложным. По некоторым пунктам отмечается явная позитивная динамика, по другим — заметное падение доли позитивно настроенных водителей.

Так, например, число респондентов, положительно относящихся к изменениям, направленным на либерализацию в СФО снизилось между второй и первой волнами опроса с 58 % до 49 % — (меньше на 15,5 %). Схожая картина наблюдается и в других токсичных регионах, например, в Южном федеральном округе. Число тех, кто назвал либерализацию и персонификацию тарифов в числе необходимых мер, во вторую волну опроса в СФО сократилось с 65 % до 54 % (минус 17 %).

При этом число тех, кто воспринимает ОСАГО как важный вид страхования выросло на 53 % — с 32 % до 49 %. Значительный рост отмечается и среди тех, кто считает, что либерализация улучшит ситуацию на рынке ОСАГО: в ноябре дол таких респондентов составляла 36 %, в феврале — уже 44 % (рост — 22,2 %).

Число тех, кто удовлетворен системой страхования автогражданской ответственности в ее нынешнем виде, выросло в Сибирском федеральном округе на 23,5 % (с 51 % до 63 %), а число тех, у кого отношение к ОСАГО улучшилось за последние два года, — на 71,4 %, хотя и остается заметно ниже среднероссийского показателя. В СФО 12 % опрошенных подтверждают этот тезис (в первую волну было 7 %), в среднем по всем округам доля таких ответов — 18 %.

— Такая динамика отношения к ОСАГО и либерализации в Сибирском федеральном округе говорит о том, что несмотря не определенное улучшение ситуации, не удалось еще до конца победить влияние автоюристов и общий негативный фон в регионе, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Проблемы в Сибири до конца не решены, но в конце прошлого года мы начали серьезную совместную работу с МВД, прокуратурой, руководством федерального округа и уже видим результаты этой работы — выросло число возбужденных и доведенных до суда уголовных дел по страховому мошенничеству.

Отвечая на вопросы, касающиеся ожидаемого изменения стоимости ОСАГО, 71 % респондентов в СФО в феврале сказали, что справедливый тариф приведет к снижению стоимости полиса для добросовестных водителей и увеличению — для лихачей. В первую волну опроса доля согласных с этим утверждением составляла 64 %, таким образом, отмечается рост на 10,9 %.

— Отрицательная динамика числа тех, кто видит необходимость перемен на рынке ОСАГО и выступающих за либерализацию тарифа и одновременно рост числа осознающих, что именно либерализация может улучшить ситуацию, говорит о том, что автовладельцы в Сибирском федеральном округе не до конца понимают, какие последствия лично для них даст освобождение тарифа, — отмечает автоэксперт Сергей Смирнов.

По его мнению, этот регион требует повышенного внимания со стороны как Российского союза страховщиков, так и мегарегулятора.

— Половина опрошенных водителей по всей стране и, в частности, в Сибирском федеральном округе уверена, что ОСАГО находится на курсе улучшения. Причем доля таких автолюбителей выросла с момента последнего опроса в конце прошлого года почти на 14 %, — поясняет генеральный директор «Ромир Мониторинг Стандарт» Ольга Горелова. — В целом по результатам второй волны исследования можно говорить о положительной тенденции изменения отношения автомобилистов к ОСАГО, а также осведомленности и поддержки процессов либерализации тарифов.

По материалам РОМИР

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

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