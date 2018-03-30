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В Сибири пока не будут создаваться региональные представительства РАН

  • 30/03/2018
Parmon

Представительства открываются только по инициативе местных органов власти.

Общее собрание Российской академии наук приняло решение открыть три академических представительства в европейской части страны, сообщает издание «Наука в Сибири».

Как отметил академик Андрей Адрианов, представительства открываются только по инициативе местных органов власти.

― Важно, что субъект Федерации берет на себя основные обязательства по обеспечению работы части аппарата Академии наук на своей территории ― выделяет помещения и тому подобное, ― сказал он.

Отвечая на вопрос красноярского академика Андрея Дегерменджи о вероятности конфликта интересов представителей «большой Академии» и ее региональных отделений, Андрей Адрианов ответил:

― Чтобы этого избежать, мы в президиуме РАН изначально решили не рассматривать создание представительств на территориях Сибири, Урала и Дальнего Востока. Даже если когда-либо мы к этому придем, то согласованно и с передачей функций, выделением соответствующих ставок региональным отделениям. (Одним из первых глав регионов, обратившихся в РАН с просьбой открыть представительство, был губернатор Алтайского края Александр Карлин ― Прим. ред.). ― Даже если на территории субъекта Федерации действует ФИЦ, то это структура ФАНО, и какого-либо конфликта в связи с открытием представительства Академии наук возникать не должно, ― дополнил Андрей Адрианов.

Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон отметил, что вопрос академического представительства должен рассматриваться через призму участия РАН в обеспечении межрегиональной связанности России и выстраивании в этом контексте единой системы:

― Необходимо уточнить порядок взаимодействия и соподчиненность территориальных представительств, отделений и научных центров РАН, ― сказал он.

Главу СО РАН поддержал председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Николаевич Чарушин.

― Нужно обновить и ранее подготовленные концепции развития региональных отделений Академии, и выработать единые взгляды на работу структур РАН по всей территории России, ― сказал Валерий Чарушин.

В итоге обсуждения Общее собрание РАН поддержало инициативы по открытию представительств Академии наук в трех субъектах Федерации: Республике Башкортостан, Белгородской и Ульяновской областях. Проект положения об этой форме работы РАН при этом не обсуждался.

Фото: издание «Наука в Сибири», автор- Юлия Позднякова

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