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В Сибири выросли продажи крепкого алкоголя

  • 03/08/2018
gorlo

Больше всего увеличились продажи ликёро-водочных изделий – на 20 % и водки – на 15 %.

Согласно данным ЕГАИС, за 6 месяцев 2018 года розничными магазинами реализовано 10,3 млн декалитров маркируемой алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков), что на 15 % выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу.

— Увеличение объёмов легальных розничных продаж алкогольной продукции является результатом проводимых контрольно-надзорных и профилактических мероприятий. Так, в январе-июне 2018 года в рамках проводимой МРУ Росалкогольрегулирования по СФО работы арестовано и изъято из оборота более 61 тыс. дал нелегальной алкогольной продукции, — сказал глава МРУ РАР по СФО Алексей Крупин.

Наиболее значительно возросли продажи ликёро-водочных изделий – на 20% и водки – на 15 %.

Рубеж в 1,5 млн декалитров розничной продажи преодолели четыре сибирских региона: Кемеровская область, Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край. Кроме того, более 1 млн декалитров алкоголя было реализовано в Алтайском крае.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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