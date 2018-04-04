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В ТЦ Новосибирска выявлено более 200 нарушений требований пожарной безопасности

  • 04/04/2018
огнетушитель

Среди основных нарушений: неисправность оборудования, захламление путей эвакуации, а также незнание персоналом простых правил поведения во время ЧС.

 В мэрии Новосибирска обсудили вопрос организации общественной и пожарной безопасности на объектах торговли города, сообщили в пресс-службе.

В совещании приняли участие руководители крупных торговых центров и объектов потребительского рынка Новосибирска, представители надзорных органов, специалисты профильных подразделений мэрии.

— Цель нашей встречи – побудить к действию руководителей торговых центров. Проверьте, посмотрите, выполните самые элементарные требования пожарной безопасности, — обратился к участникам совещания мэр Анатолий Локоть. — У нас нет задачи препятствовать развитию бизнеса, но наша цель – обеспечить безопасность новосибирцев. Мы должны убедить жителей города, что в наших торговых центрах нет угрозы для жизни, там можно гулять с детьми и спокойно отдыхать. Со своей стороны мэрия будет оказывать всяческую поддержку этой деятельности».

По словам начальника отдела государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Новосибирской области Дмитрия Федорова, после трагедии, произошедшей в Кемерове, прокуратурой города и органами Госпожнадзора проводятся проверки торговых центров, детских досуговых учреждений, объектов культуры и спорта и места массового скопления людей на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. На первом этапе проверят 149 объектов. Уже обследованы 19 торговых центров, где есть детские и развлекательные площадки. Выявлено более 200 нарушений требований пожарной безопасности. Основные: неисправность оборудования, захламление путей эвакуации, неработающие системы оповещения, отсутствие средств пожаротушения, а также незнание персоналом простых правил поведения во время ЧС.

— Каждый хозяйствующий субъект должен навести порядок в своем учреждении простыми организационными мерами – обеспечить свободный доступ к эвакуационным выходам, проверить исправность системы оповещения и пожарного оборудования, обучить персонал, отработать эти навыки на практике до автоматизма, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Все наши торгово-развлекательные центры построены таким образом, что детские залы и развлекательные находятся на верхних этажах зданий, а это затрудняет эвакуацию людей. Это мировая практика, но при этом и безопасность должна быть организована на самом высоком уровне. Над этим тоже надо задуматься.

Фото: Ростислав Нетисов

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