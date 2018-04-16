В теплоснабжении РФ началась перезагрузка

На КЭФе-2018 оценили модели рынка тепловой энергии.

Новая модель была утверждена законодателями в 2017 году (31 июля 2017 года вступил в силу федеральный закон № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении»), в 2018 началось ее внедрение. Планируется, что «пилот» протестируют в нескольких городах, а потом будут тиражировать на все регионы. Цель реформирования — создать стимулы для привлечения частных инвестиций в отрасль для повышения эффективности теплоснабжения, формирования нового качества услуг.

Новая модель рынка тепловой энергии предполагает переход от государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения методом «затраты +» к либерализации цен на тепловую энергию для потребителей на основе долгосрочных договорных параметров. Для защиты интересов конечного потребителя цена на тепловую энергию ограничена предельным значением, рассчитанным на основе стоимости строительства альтернативного источника тепловой энергии с использованием наилучших доступных технологий. Эти вопросы спикеры обсуждали на Красноярском экономическом форуме в рамках круглого стола «Актуальные задачи реформы российского теплоснабжения в перспективе 2025».

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— Для снижения сроков окупаемости энергоэффективных проектов предлагается ввести долгосрочное тарифное регулирование и плановую рентабельность для энергетических компаний. Мы работаем над стабилизацией макроэкономической среды. И я бы отметил такой важный факт, что у нас уже на протяжении двух лет — этого не было никогда—прогноз социально-экономического развития в части индексации тарифов не меняется. У нас инфляция фактически ниже, но мы тарификацию сохраняем, — заявил на Красноярском экономическом форуме директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис привел статистику аварийности на станциях теплоснабжения.

— У нас аварийность теплоснабжения с 2000 года сократилась в 18 раз. Если брать последние зимы, то прошлой зимой коммунальщики и энергетики сократили ее на 40%. Несмотря на радикальность сокращений, в эту зиму аварий стало еще на 15% меньше. Это говорит о том, что выросла эффективность тех компаний, которые работают на рынке, и инвестиций стало гораздо больше, — уверен Чибис.

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По его словам, этому помог запуск концессионных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

— Вся инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения, утилизации отходов находится в публичной собственности, но приходит тот, кто обязан ее не просто сохранить, а еще и модернизировать. Ему ставятся четкие целевые показатели и долгосрочные тарифные нормы, — пояснил заместитель министра.

Он уточнил, что при помощи концессии в ЖКХ за четыре года удалось привлечь 260 млрд рублей, из которых 95% — частные средства.

— Концессия заработала, это факт. 38% инвестиций, которые приходят сегодня в ЖКХ, — это инвестиции в сферу теплоснабжения, — подчеркнул Чибис.

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О перспективах реализации метода «Альтернативной котельной» рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, Виталий Королев.

— Баланс интересов по реализации метода «альтернативной котельной» мы достигли путем совместной межведомственной выработки решений, — отметил замглавы ФАС. —Более того, в законопроект были включены положения, которые закрепили за антимонопольным ведомством полномочия по контролю за деятельностью единых теплоснабжающих организаций.

По его словам, такие организации сразу получают статус хозяйствующего субъекта, которые занимают доминирующее положение, не являясь естественной монополией. Кроме того, они должны обеспечить недискриминационный доступ к своим услугам для других участников рынка и определять цену на конкурентном уровне.

— Что касается перспектив развития рынка теплоснабжения, то стоит указать, что будущее за эталонным принципом тарифного регулирования. Он позволит существенным образом выровнять тарифы в теплоснабжении, т.к. они могут отличаться в десятки раз в субъектах нашей страны. В 2018 году мы рассчитываем представить результаты нашей работы в этом направлении. В электроэнергетике этот принцип уже реализован для энергосбытовых компаний, вскоре будет реализован в сфере регулирования услуг по передаче электроэнергии по электросетям, — подчеркнул Королев.

Принятые нововведения на рынке теплоснабжения дают гарантии долгосрочных инвестиций, которые не предусмотрены при государственном регулировании тарифов.

— В целом, для муниципалитета крупного города, с населением от 700 тыс. человек практически всегда у нас готова инвестиционная программа объемом в 10 млрд.руб. Это те проекты, которые мы можем делать сейчас, в которые мы готовы финансировать. Чтобы обеспечить возврат этих средств, мы должны быть уверены, что через пять-десять лет те условия, на которых мы начали работать, не изменятся, — отметил генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Михаил Кузнецов. — Принятый закон, предусматривающий переход к новой модели рынка теплоснабжения, как раз гарантирует возврат вложений инвесторов в отрасль. Главное, чтобы этот закон не остался на бумаге.

С 12 по 14 апреля площадки КЭФ посетили более 5,5 тыс человек из 30 стран мира и порядка 60 регионов России. В рамках деловой повестки прошли свыше 80 различных мероприятий, подписано порядка 70 соглашений, меморандумов, договоров между органами власти, бизнесом, общественными организациями.

Анна Сухорженко

Фото Михаил Докукин