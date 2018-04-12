В трамваях и троллейбусах теперь можно рассчитаться по безналу

Первый этап проекта охватывает более 500 трамваев, троллейбусов и автобусов, а также 40 коммерческих маршрутных такси.

Проезд в муниципальном транспорте Новосибирска можно теперь оплатить банковской картой с бесконтактной технологией, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Безналичная система оплаты проезда позволяет повысить прозрачность расчётов, ввести полноценный учёт пассажиропотока, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Сегодня мы совершаем очередной шаг по внедрению безналичной оплаты: у горожан появляется возможность воспользоваться не только «Единой транспортной картой», но и банковской картой. Безусловно, эта услуга удобна для пассажиров, вторая составляющая этого проекта — экономическая: новый вид оплаты проезда позволит увеличить долю безналичных платежей в общественном транспорте и, как следствие, привёдет к росту собираемости доходов пассажирских автотранспортных предприятий. Сегодня весь муниципальный транспорт оборудован новыми терминалами, которые позволяют ввести новый вид безналичной оплаты проезда. Кстати, этот сервис актуален для гостей нашего города.

Для реализации проекта МУП «Пассажиртрансснаб» провёл конкурс на оказание услуг эквайринга (проведения расчетов) при оплате проезда на городском общественном пассажирском транспорте, совершенной в транспортной системе «Электронный проездной — Новосибирск» с использованием бесконтактных банковских карт. В ходе открытых торгов победителем стало ПАО Сбербанк, который предложил информационно-технологическое решение оплаты, базирующееся на действующих современных терминалах, находящихся в эксплуатации у муниципальных перевозчиков (МКП «ГЭТ», МКП «ПАТП-4»). Всего перепрограммировано более 550 терминалов.

Новый сервис доступен в подвижном составе, подключённом к транспортной системе «Электронный проездной – Новосибирск» и оборудованном терминалами NewPos-8210, — трамваях, троллейбусах, метрополитене, муниципальных автобусах (№ 7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88), а также маршрутных такси (№ 10, 38, 65, 87).

— Мы надеемся, что до конца текущего года к проекту присоединятся другие коммерческие перевозчики, ведь бесконтактная оплата проезда банковскими картами уже стала показателем высокого качества сервиса и стандартом обслуживания на транспорте, — прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка — управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. — Безналичный расчёт удобен как для пассажиров, так и для кондукторов, а банковскую карту, при необходимости, можно пополнить в любом банкомате или через интернет-банк.

Рассчитаться за проезд можно бесконтактными банковскими картами международных платёжных систем, а также национальной платежной системы МИР и других платёжных систем, в том числе с помощью смартфонов и других гаджетов, поддерживающих технологию Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Для оплаты проезда достаточно поднести карту к считывателю терминала кондуктора на 2-3 секунды, что позволит оплатить поездку без ввода ПИН-кода «в одно касание». После оплаты пассажир получит чек-билет с информацией о совершенной поездке. Электронную копию чека пользователь может получить по ссылке в интернете.

Стоимость поездки при расчёте банковской картой такая же, как при пользовании транспортной картой.

Первый этап проекта охватывает весь муниципальный наземный транспорт – более 500 трамваев, троллейбусов и автобусов, а также 40 коммерческих маршрутных такси. Это – около трети всего подвижного состава, курсирующего по территории Новосибирска. С течением времени количество подвижного состава, принимающего к обслуживанию банковские карты, будет увеличиваться за счёт обновления устаревшего терминального оборудования организациями-перевозчиками.

— Мы обращаемся к коммерческим перевозчикам, чтобы они также переходили на безналичную оплату проезда банковскими картами. Неизбежно мы придём к тому, что при проведении конкурса на те или иные маршруты одно из требований будет касаться обеспечения безналичной оплаты проезда, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Уже есть среди коммерческих перевозчиков те, кто поддержал это начинание, и работа будет продолжена.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска