В водоемы Новосибирской области выпущено более 50 млн штук молодой рыбы

В регионе ожидается рост добычи рыбы на 20%.

— Зарыбление рыбохозяйственных водоемов Новосибирской области производится по двум направлением – товарное рыбоводство и промышленное рыболовство. Всего в этом году в водоемы выпущено 52,8 млн штук рыбопосадочного материала, в сравнении с прошлым годом объемы зарыбления выросли на 20%. В зарыблении участвовали более 80 рыбохозяйственных организаций, в водные объекты выпускали такие виды рыб, как пелядь, карп, сазан, белый амур, толстолобик, — цитирует врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщил Александра Дубовицкого пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в основном рыбопосадочный материал выпускается в озера Сартлан и Чаны, в Новосибирское водохранилище, а также в малые озера, пруды. В 2018 году география зарыбления водоемов расширилась – добавилось новых 20 рыбохозяйственных участков. Кроме того, произведен выпуск личинок пеляди в оз. Малый Сартлан для подращивания и последующего выпуска в оз. Сартлан.

Врио министра подчеркнул, что для развития товарного рыбоводства в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015 – 2020 годы предусмотрена государственная поддержка в виде возмещения 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала. В 2018 году на оказание мер господдержки рыбохозяйственным организациям запланировано 20 млн рублей.

— На протяжении последних лет рыбохозяйственная отрасль нашего региона показывает устойчивые темпы развития. В 2017 году вылов промышленной и товарной рыбы составил 9,4 тысяч тонн, прирост составил 20% по сравнению с прошлым годом. Более пяти тысяч тонн рыбы перерабатывается и доводится до потребителя в готовом виде. Около 500 тонн рыбы из водоемов Новосибирской области поставляется в страны Западной Европы – Германию, Данию, Швецию и другие, — подчеркнул врио министра.

Александр Дубовицкий отметил, что по итогам 2018 года прирост добычи рыбы также составит не менее 20% и приблизится к 11,5 тысяч тонн.

— Это результат, который позволит преодолеть те объемы добычи водных биологических ресурсов, которые существовал в нашем регионе в 1980-1990 годах, когда мы демонстрировали пик развития рыбной отрасли, — сказал врио министра.

Среди перспектив работы в данном направлении Александр Дубовицкий отметил развитие новых форм рыбохозяйственной деятельности – индустриальное рыбоводство (создание частными предприятиями искусственных водоемов, резервуаров и выращивание в них высококачественной рыбы). По его словам, для этого необходимо внести поправки в областное законодательство, которые позволят рыбоводным организациям компенсировать приобретение корма.

В рыбохозяйственный комплекс Новосибирской области входит более 240 организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере промышленного рыболовства, товарного рыбоводства, рыбопереработки, воспроизводства водных биоресурсов (рыбопитомники и инкубационные цеха), а также деятельность по организации любительского и спортивного рыболовства (платная рыбалка). В организациях рыбохозяйственного комплекса Новосибирской области трудятся более 3200 человек.

Переработкой рыбы и выпуском готовой рыбной продукции в Новосибирской области занимаются порядка 48 организаций, на которых задействовано более 1700 человек. К основным рыбопереработчикам можно отнести группу компаний «Камшат», ООО «ФИШ МЭН», ООО «Рыбный День», ООО «Новосибирскрыба» и АО «Новосибирский рыбозавод».

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