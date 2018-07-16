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В Южно-Чемском жилмассиве появится второй детский сад

  • 16/07/2018

Компания СК «Вира-Строй» получила заключение Главгосэкспертизы на строительство объекта.

Застройщик передал проект детского сада в МКУ «Управление капитального строительства» города Новосибирска на безвозмездной основе.

— Чтобы ускорить процесс постройки нового детского сада, мы решили сами сделать проект дошкольного образовательного учреждения и сами прошли процесс государственной экспертизы, а затем передали проект городу, — рассказал заместитель директора ООО СК «ВИРА-Строй», депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Савельев. По его словам, участок под муниципальный детский сад уже был зарезервирован во время застройки жилмассива.

Южно-Чемской жилмассив динамично развивается, растёт потребность населения в дошкольных учреждениях. Ускорение строительства социально значимых объектов в новых микрорайонах — уже сложившаяся практика для СК «Вира-Строй».

 — Весной этого года мы разработали проект школы и на безвозмездной основе передали его городу. Мы видим, что такой подход к созданию новых объектов социальной инфраструктуры заметно ускоряет процесс. Сегодня подрядчик возводит уже третий этаж, — отметил Александр Савельев.

Детский сад будет расположен по адресу: ул. Петухова 160/2. На его строительство власти потратят почти 108 млн рублей. Такая сумма указана на сайте госзакупок в конкурсе на поиск подрядчика.

Напомним, что проект нового детского сада, выполненный компанией СК «Вира-Строй», отвечает всем современным стандартам и требованиям к дошкольному учреждению. Здание рассчитано на 220 детей, из них 4 ясельные группы по 15 человек и 8 групп дошкольного возраста по 20 человек. В трехэтажном здании будет расположено 12 групповых ячеек для детей разных возрастных групп. Каждая ячейка состоит из раздевалки, игровой комнаты, спальни и туалета для детей.

Кроме того, проектом предусмотрены кабинеты психолога и логопеда, изостудия и кружковые помещения, залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты администрации, а также всевозможные хозяйственные помещения.

Обустроенная территория вокруг детского сада будет оснащена беседками на количество групп, детскими игровыми комплексами, горками, качелями и песочницами.

Фото: предоставлено СК «Вира-Строй»

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