В заделе у новосибирских застройщиков 4,5 млн кв. м. жилья

Правительство области завершает подготовку мер поддержки строительного рынка региона.

— С 1 июля полностью изменилось законодательство о долевом строительстве, но пока у нас в регионе это проблем не вызовет. В преддверии 1 июля наши застройщики сделали большой задел в виде разрешений на строительство по старым нормам. В Новосибирске он составляет около 4,5 кв. м. жилья, но этим грешили все регионы, так как пока механизм действия 214-ФЗ до конца не отработан, — подчеркнул на пресс-конференции в ТАСС врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

В ближайшее время минстрой намерен провести совещание совместно с банкирами и представителя НП «Региональный деловой клуб строителей», чтобы обсудить, как будет работать новый механизм финансирования застройщиков, как ужесточатся требования по подготовке документов, какие проблемы могут возникнуть у мелких компаний, придется ли им перегруппировывать силы или входить в рынок с другими критериями оценки.

— Тем не менее задел есть, застройщики продолжают привлекать средства дольщиков, то есть рынок в Новосибирске не остановится, — уверен Шмидт.

По данным минстроя, сейчас темп роста рынка строительства жилья в Новосибирской области составляет 107% к плановым показателям 2018 года.

— Это оптимистичная динамика. Думаю, что рост ипотечного кредитования — 150% к уровню прошлого года — дает шансы, что ситуация будет выправляться, — рассуждает чиновник. — Пока есть падение спроса, увеличение безработицы в строительном комплексе, наблюдается рост задолженности по зарплате, но это отлагательные данные Сейчас мы видим рост ввода, и он потянет за собой все остальное, в том числе производство строительных материалов.

Шмидт также отметил, что в правительстве области завершается разработка мер поддержки строительной отрасли. К ним относятся ипотечные программы по компенсации первоначального взноса, по кредитованию в рамках соглашения с АИЖК.

— Планируется повторение губернаторской программы по ипотеке, уже определены категории граждан, которым нужны меры поддержки. Скорее всего первоначальный взнос будет не 300 тысяч рублей, а меньше, но за счет сотрудничества с АИЖК ставку по ипотеке можно будет снизить на 3%. Кроме того, прорабатываем вопрос по возобновлению программы строительства на селе в рамках 102-п (150 тыс./150 тыс. рублей), Предлагаем наполнить деньгами программы «Молодая семья», квартиры детям-сиротам, расселение ветхого жилья, — перечисляет Иван Шмидт.

По его словам, суммы финансирования и сроки реализации программ пока не определены. На начальном этапе источником финансирования «предполагается ипотечное кредитование как элемент возврата средств». На социальные объекты регион намерен привлекать средства из федерального бюджета в рамках соглашения с АИЖК.

— Сейчас, в рамках программы строительства служебного жилья на селе, мы готовим типовые проекты разного вида домов: дерево, брус, КПД, кирпич. К концу лета планируем закончить эту работу и включить в проекты федерального минстроя как предложения повторного применения. За счет этого нам удастся понизить цену квадратного метра жилья, — говорит Шмидт.

Сейчас ИЖС занимает 30% в объеме сданного в регионе жилья. После приостановки действия 102-п его доля серьезно упала. При этом в каждом районе зарезервированы площадки под комплексное развитие частного домостроения, к которым планируется подводить коммуникации.

Кроме того, в регионе продолжится реализация масштабных инвестиционных проектов для поддержки обманутых дольщиков. В ее рамках программы застройщикам, решающим проблемы с долгостроями, предоставляется участок под новое строительство.

Сегодня в Новосибирской области зарегистрировано 50 долгостроев — около 80 тысяч кв. м. В 2018 году в список включено 16 домов. В области реализуется 7 масштабных инвестпроектов (МИП) на общую сумму 530 млн рублей. Еще два МИПа находятся в стадии оформления. Их реализация позволит закончить долгострои на ул. Галащука, 15 (ЗАО «Береговое» получило 1 га земли на ул. Обская 2-я) и Связистов, 13/2 (земля на ул. Петухова выделена барнаульской ООО «ИСК «Союз»).

Юлия Данилова

Фото: редакции