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В Законе о капремонте ужесточат требования к банкам

  • 29/12/2017
капремонт

Из Жилищного кодекса РФ исключается требование к собственному капиталу банка, который составлял 20 млрд рублей.

Минстрой России разработал проект изменений в федеральный закон о порядке проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. В числе прочих нововведений, документ регламентирует требования к банкам, в которых собственники могут открыть специальный счет на нужды капитального ремонта своего дома, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Как рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, из Жилищного кодекса РФ исключается требование к собственному капиталу банка, который составлял 20 млрд рублей. Согласно внесенным изменениям, спецсчета и счета регоператоров можно открывать в банках, размер капитала которого составляет не менее 250 млрд рублей, а также, который входит в рейтинг кредитного агентства АКРА.

—  Требования к банкам для размещения средств на капремонт будут аналогичны требованиям к банкам, где размешаются средства федерального бюджета. Эти изменения позволят обеспечить сохранность средств граждан в том числе от ситуаций связанных с отзывом лицензий, — отметил министр.

Фото: Ростислав Нетисов

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