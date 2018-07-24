В зоне строительства четвертого моста через Обь началась подготовка к археологическим работам

Срок их проведения — два месяца.

Представители ГКУ НСО «Мост» и Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук 20 июля подписали государственный контракт на спасательные археологические полевые работы в месте строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Документом обозначены сроки и виды работ, которые будут выполнены для сохранения памятника археологии «Участок культурного слоя села Кривощеково», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выявленный объект культурного наследия — памятник археологии «Участок культурного слоя села Кривощеково» расположен в месте строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Он представлен сохранившимся каменным фундаментом Никольской церкви 1881 года постройки и грунтовым могильником (православное кладбище). Памятник относится к культуре русских поселенцев Сибири 18-19 века.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский пояснил, что перед тем как, приступить непосредственно к строительству, необходимо провести спасательные археологические работы.

— Такие работы будут выполнены на участке памятника археологии площадью 2100 кв.м. и начнутся в конце августа, после получения разрешения от Министерства культуры Российской Федерации. Срок их проведения – два месяца, — подчеркнул он.

На объекте планируется выполнить разборку культурного слоя, отбор и подготовку образцов на анализ в лабораторных условиях, первичную обработку археологических материалов и полевых чертежей.

Сегодня на объекте идет подготовка к основным работам: размещение полевого лагеря, формируются документы об актуальном состоянии территории и объекта археологического наследия.

Фото: Prescot Dig