Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В зоне строительства четвертого моста через Обь началась подготовка к археологическим работам

  • 24/07/2018
001

Срок их проведения — два месяца.

Представители ГКУ НСО «Мост» и Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук 20 июля подписали государственный контракт на спасательные археологические полевые работы в месте строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Документом обозначены сроки и виды работ, которые будут выполнены для сохранения памятника археологии «Участок культурного слоя села Кривощеково», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выявленный объект культурного наследия — памятник археологии «Участок культурного слоя села Кривощеково» расположен в месте строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Он представлен сохранившимся каменным фундаментом Никольской церкви 1881 года постройки и грунтовым могильником (православное кладбище). Памятник относится к культуре русских поселенцев Сибири 18-19 века.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский пояснил, что перед тем как, приступить непосредственно к строительству, необходимо провести спасательные археологические работы.

— Такие работы будут выполнены на участке памятника археологии площадью 2100 кв.м. и начнутся в конце августа, после получения разрешения от Министерства культуры Российской Федерации. Срок их проведения – два месяца, — подчеркнул он.

На объекте планируется выполнить разборку культурного слоя, отбор и подготовку образцов на анализ в лабораторных условиях, первичную обработку археологических материалов и полевых чертежей.

Сегодня на объекте идет подготовка к основным работам: размещение полевого лагеря, формируются документы об актуальном состоянии территории и объекта археологического наследия.

Фото: Prescot Dig

Популярное с сайта

Робот запишет в поликлинику и в спортзал

24/07/2018
Новосибирские разработчики предложили бизнесу автоматизированные системы коммуникаций с клиентами.

Предпринимателей Новосибирска приглашают к участию в бизнес-миссии в г. Казань

24/07/2018
Она пройдет с 19 по 22 августа 2018 года.

Дмитрий Савельев представил подписные листы в региональный избирком

23/07/2018
Он выдвигается региональным отделением политической партии «ЛДПР».

Мнение

Новые правила работы застройщиков

Все материалы

Вклады в валюте стали более доходными и начали пользоваться спросом

23/07/2018

«Мультикарта» ВТБ с опцией «Коллекция» получила награду Frank RG

23/07/2018

ФАС признала жалобу по конкурсу регионального оператора мусора необоснованной. «Промбиотех» ведет переговоры со стратегическим инвестором. Станислав Тишуров назначен врио замгубернатора.

23/07/2018

Лидеры продаж премиального сегмента в Новосибирске

20/07/2018

В Новосибирске продолжаются митинги против повышения пенсионного возраста

19/07/2018

Клиенты ВТБ Лизинг выбирают седаны

19/07/2018

ВТБ выступит титульным партнером теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

19/07/2018

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2 раза по итогам 1 полугодия

19/07/2018

Банк «Открытие» включен в перечень банков, уполномоченных открывать счета для госзакупок

18/07/2018

Промсвязьбанк вошел в перечень банков для проведения госзакупок

18/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×