Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В зоне ТЭЦ-5 устраняются порывы магистральных трубопроводов

  • 13/07/2018
SGK

Теплоэнергетики пояснили, почему в некоторых районах смещены графики подключения горячей воды после испытаний.

Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске 12 июля встретились с журналистами на одном из объектов ремонта теплосетей. Энергетики подвели промежуточные итоги сезонных ремонтно-восстановительных работ и извинились перед потребителями за смещение графика подключений горячей воды в некоторых районах. Причина отступлений — порывы магистральных трубопроводов в зоне ТЭЦ-5.

Сезон повышенной ответственности

По всей видимости, в стране нет ни одного города, состояние сетевой коммунальной инфраструктуры которого можно было бы назвать идеальным. Процессы старения и износа сетей в принципе остановить невозможно. То, что из года в год прохождение летнего ремонта и восстановления трубопроводов — как очередной экзамен для энергетиков, тоже вполне очевидно. Есть и главный фактор, который позволяет руководству энергетических компаний в летний сезон требовать от своих сотрудников особой ответственности, напряжения и внимания к потребителям. От того, насколько качественным будет летний ремонт тепловых сетей и трубопроводов, зависит бесперебойная и безопасная их эксплуатация в периоды зимних максимумов.

Сегодня, разделяя эту ответственность, специалисты СГК в Новосибирске через СМИ отчитываются перед потребителями и объясняют определенные издержки ремонтно-восстановительной кампании.

На данный момент СГК в сибирской столице завершила 7 этапов испытаний теплосетей в контурах ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и 44 котельных. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы на трубопроводах. Убедиться в этом могут не только журналисты, побывавшие на объекте по ул. Лежена, 9, но и все новосибирцы, осторожно заглядывая за ограждения вскрытых в районах сетевых участков и расспрашивая энергетиков, скоро ли горячее водоснабжение их домов будет восстановлено в полном объеме. На объектах ремонтов идет напряженная работа.

Ситуационные цифры и факты

— По итогам семи этапов испытаний проверена 1739 километров тепловых сетей, что составляет 78% от общего числа трубопроводов, — подчеркивают специалисты энергокомпании. — На магистральных и распределительных сетях выявлено 588 дефектов, из них устранено 310. Устранение остальных повреждений ведется интенсивно. Пока отключенными от горячего водоснабжения (ГВС) остаются более тысячи домов. Так, в зоне ТЭЦ-4 всем потребителям подключили ГВС 6 июля, большинству потребителей ТЭЦ-3 — 9 июля, еще 122 домам подключение намечено на сегодня — 12 июля.

В контуре ТЭЦ-5 ситуация остается сложной. Горячее водоснабжение пока возобновлено только в 1092 из 2144 многоквартирных домов. Несмотря на то, что сроки гидравлических испытаний на большинстве участков в текущем году сократились, благодаря применению нового подхода к их организации и так называемому «дроблению» зон, характер выявленных повреждений по контуру ТЭЦ-5 не позволил провести ремонтно-восстановительные работы по ранее утвержденному графику.

— В ходе опрессовок было обнаружено много дефектов на тепломагистралях диаметром 800-1000-1200 мм, — подчеркивают специалисты новосибирских «Тепловых сетей». — Именно поэтому без воды остается большое число домов и потребителей. Кроме того, часть трубопроводов находится в стесненных условиях, что существенно затрудняет производство работ.

Оставшиеся 1052 дома по контуру ТЭЦ-5 на Волочаевском, Никитинском жилмассивах, проспекте Дзержинского, улицах Б. Богаткова, Лескова, Толстого, Ленинградской, Белинского, Промышленной, Красина, Трикотажной, Д. Бедного, Писарева, Алейской, Семьи Шамшиных и других будут подключаться к услуге ГВС до 20 июля — в зависимости от сложности и характера повреждений теплосетей, выявленных при испытаниях.

Одновременно с ремонтно-восстановительными работами после испытаний новосибирские энергетики проводят капитальные ремонты труб. В 2018 году СГК в Новосибирске запланировала замену почти 23 километров трубопроводов на 89 участках. По данным на 12 июля капитальные ремонты выполнены на 21%.

Как тут не вспомнить пословицу «поспешай не торопясь»? Надеемся, сегодня для большинства новосибирских потребителей высокое качество ремонта, восстановления сетей и их надежность в перспективе (то есть зимой) — гораздо важнее некоторого смещения графика подключений летом. Энергетики извиняются за неудобства. Что ж, понимаем, извиняем и потерпим.

Вадим Виленский

Фото: предоставлено пресс-службой СГК

Популярное с сайта

За четыре месяца в доробоксах Новосибирска собрано 3,7 тонн вещей

12/07/2018
Порядка 2 тысяч единиц одежды и предметов обихода получили 92 семьи.

История колбасы

12/07/2018
99% новосибирской продукции, которая подлежит сертификации, уже заведены в систему «Меркурий».

В Новосибирской области за полгода процедура банкротства введена в отношении 530 человек

12/07/2018
Почти 3,9 % потенциальных банкротов региона воспользовались процедурой реализации имущества в I полугодии 2018 года.

Мнение

«Мы выхватываем положительный опыт кусками, а потом удивляемся: почему он у нас не работает?»

Все материалы

История колбасы

12/07/2018

ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов

12/07/2018

Пенсия подождет

12/07/2018

В ТОП-10 новые застройщики

12/07/2018

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске принял участие в мероприятии «Ипотека без галстуков»

12/07/2018

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза

12/07/2018

ВТБ запустил пилотный проект «Залоговые каникулы» для малого бизнеса

12/07/2018

ЛДСК запускает инвестиционный проект

11/07/2018

ВТБ Страхование и ГК «Мать и Дитя» запускают программу страхования здоровья семьи

11/07/2018

Банк Акцепт улучшил условия ипотечного кредитования

11/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×