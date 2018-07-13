В зоне ТЭЦ-5 устраняются порывы магистральных трубопроводов

Теплоэнергетики пояснили, почему в некоторых районах смещены графики подключения горячей воды после испытаний.

Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске 12 июля встретились с журналистами на одном из объектов ремонта теплосетей. Энергетики подвели промежуточные итоги сезонных ремонтно-восстановительных работ и извинились перед потребителями за смещение графика подключений горячей воды в некоторых районах. Причина отступлений — порывы магистральных трубопроводов в зоне ТЭЦ-5.

Сезон повышенной ответственности

По всей видимости, в стране нет ни одного города, состояние сетевой коммунальной инфраструктуры которого можно было бы назвать идеальным. Процессы старения и износа сетей в принципе остановить невозможно. То, что из года в год прохождение летнего ремонта и восстановления трубопроводов — как очередной экзамен для энергетиков, тоже вполне очевидно. Есть и главный фактор, который позволяет руководству энергетических компаний в летний сезон требовать от своих сотрудников особой ответственности, напряжения и внимания к потребителям. От того, насколько качественным будет летний ремонт тепловых сетей и трубопроводов, зависит бесперебойная и безопасная их эксплуатация в периоды зимних максимумов.

Сегодня, разделяя эту ответственность, специалисты СГК в Новосибирске через СМИ отчитываются перед потребителями и объясняют определенные издержки ремонтно-восстановительной кампании.

На данный момент СГК в сибирской столице завершила 7 этапов испытаний теплосетей в контурах ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и 44 котельных. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы на трубопроводах. Убедиться в этом могут не только журналисты, побывавшие на объекте по ул. Лежена, 9, но и все новосибирцы, осторожно заглядывая за ограждения вскрытых в районах сетевых участков и расспрашивая энергетиков, скоро ли горячее водоснабжение их домов будет восстановлено в полном объеме. На объектах ремонтов идет напряженная работа.

Ситуационные цифры и факты

— По итогам семи этапов испытаний проверена 1739 километров тепловых сетей, что составляет 78% от общего числа трубопроводов, — подчеркивают специалисты энергокомпании. — На магистральных и распределительных сетях выявлено 588 дефектов, из них устранено 310. Устранение остальных повреждений ведется интенсивно. Пока отключенными от горячего водоснабжения (ГВС) остаются более тысячи домов. Так, в зоне ТЭЦ-4 всем потребителям подключили ГВС 6 июля, большинству потребителей ТЭЦ-3 — 9 июля, еще 122 домам подключение намечено на сегодня — 12 июля.

В контуре ТЭЦ-5 ситуация остается сложной. Горячее водоснабжение пока возобновлено только в 1092 из 2144 многоквартирных домов. Несмотря на то, что сроки гидравлических испытаний на большинстве участков в текущем году сократились, благодаря применению нового подхода к их организации и так называемому «дроблению» зон, характер выявленных повреждений по контуру ТЭЦ-5 не позволил провести ремонтно-восстановительные работы по ранее утвержденному графику.

— В ходе опрессовок было обнаружено много дефектов на тепломагистралях диаметром 800-1000-1200 мм, — подчеркивают специалисты новосибирских «Тепловых сетей». — Именно поэтому без воды остается большое число домов и потребителей. Кроме того, часть трубопроводов находится в стесненных условиях, что существенно затрудняет производство работ.

Оставшиеся 1052 дома по контуру ТЭЦ-5 на Волочаевском, Никитинском жилмассивах, проспекте Дзержинского, улицах Б. Богаткова, Лескова, Толстого, Ленинградской, Белинского, Промышленной, Красина, Трикотажной, Д. Бедного, Писарева, Алейской, Семьи Шамшиных и других будут подключаться к услуге ГВС до 20 июля — в зависимости от сложности и характера повреждений теплосетей, выявленных при испытаниях.

Одновременно с ремонтно-восстановительными работами после испытаний новосибирские энергетики проводят капитальные ремонты труб. В 2018 году СГК в Новосибирске запланировала замену почти 23 километров трубопроводов на 89 участках. По данным на 12 июля капитальные ремонты выполнены на 21%.

Как тут не вспомнить пословицу «поспешай не торопясь»? Надеемся, сегодня для большинства новосибирских потребителей высокое качество ремонта, восстановления сетей и их надежность в перспективе (то есть зимой) — гораздо важнее некоторого смещения графика подключений летом. Энергетики извиняются за неудобства. Что ж, понимаем, извиняем и потерпим.

Вадим Виленский

Фото: предоставлено пресс-службой СГК