Василий Пронькин уходит из правительства области

Чиновник написал заявление «по собственному желанию».

Еще один руководитель министерства уходит из правительства Новосибирской области. Сегодня врио министра сельского хозяйства Василий Пронькин сообщил журналистам, что написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причины отставки чиновник не комментирует, отмечая, что это его личное решение. До конца апреля Пронькин находится в отпуске с последующим увольнением.

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Василий Пронькин был назначен на должность заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства региона в июне 2015 года.

До этого в правительстве области он курировал комплексное развитие сельских территорий. Почти 10 лет Пронькин возглавлял Баганский район.

В начале марта стало известно о том, что заявление об отставке написал врио министра ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким. В декабре ушел врио министра строительства Сергей Боярский.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области