«Весь негатив от пенсионной реформы уже получен, и глупо сейчас что-то менять»

С возрастной дискриминацией в России уже сталкиваются до 70% соискателей старше 50 лет.

Ровно через две недели, 21 августа, Госдуме снова будет обсуждать правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Ради этого депутаты на день даже прервут свой отпуск. Планируется, что в больших парламентских слушаниях будут участвовать также чиновники из правительства, эксперты, представители профсоюзов и регионов.

Напомним, что в первом чтении парламентарии одобрили законопроект 19 июля, дата второго чтения еще не назначена, а прием поправок решено продлить до 24 сентября.

Можно ли ожидать, что с учетом большого общественного резонанса условия предложенной пенсионной реформы в итоговом варианте будут скорректированы и смягчены? Скорее нет, чем да, считает советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов:

— Весь негатив от пенсионной реформы уже получен, и совершенно глупо сейчас что-то менять. Альтернатива повышению пенсионного возраста есть, причем простая: уменьшить пенсии или поднять налоги.

Часто приводимый аргумент в пользу повышения сроков выхода на пенсию россиян со ссылкой на опыт других стран, где уровень жизни выше, эксперт считает вполне корректным.

— Есть много стран с сопоставимым уровнем жизни и при этом более высокой возрастной планкой для пенсионеров. В Белоруссии, например, для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию составляет 62/64 года, к 2029 году он увеличится еще больше — до 65/65 лет. Достижение того же возрастного порога к 2029 году планируется в Болгарии, где сейчас он составляет 61/64 года, — поясняет Хестанов.

Все экономические и социальные последствия так называемой пенсионной реформы для рынка труда, бюджета и пенсионной системы в целом еще предстоит просчитать. Пока неочевиден ее экономический эффект, неоцифровано увеличение нагрузки на бюджет в связи с ростом пособий, вызванных проблемами со здоровьем и невозможностью значительной части людей предпенсионного возраста продолжать трудовую деятельность, неизвестно, как будут преодолеваться сложности с трудоустройством «предпенсионеров» и чем обернется столкновение интересов пожилых с более молодыми претендентами, а их можно прогнозировать уже сегодня.

— Сейчас идет выбытие с рынка труда России примерно 700 000 человек ежегодно. Изменение пенсионного возраста будет частично компенсировано этим процессом. Но конкуренция за привлекательные рабочие места, естественно, усилится, — уверен Сергей Хестанов.

Эйджизм, или дискриминация по отношению к старшему возрасту, давно и прочно укоренился в российском обществе, хотя об этом и не принято говорить вслух. Тем не менее, ряд исследований показывают, что с возрастной дискриминацией сталкиваются до 70% соискателей старше 50 лет, а половина опрошенных работодателей откровенно говорят о своих предпочтениях в пользу более молодых сотрудников. В реальности их, скорее всего, больше, особенно в коммерческом секторе. Бороться с этим с помощью санкций, вплоть до предложенной уголовной ответственности работодателей, притесняющих возрастных сотрудников, по меньшей мере наивно. Лишить предпенсионера возможности работать в компании можно и без публичного объявления своих намерений — по-тихому, по-хорошему или по-плохому.

Уже сейчас уделом значительной части людей, перешагнувших критичный для многих работодателей возрастной порог, становится вынужденный переход в другие сферы занятости, где труд менее квалифицированный, а доход существенно ниже (гардеробщики, вахтеры, уборщики, охранники и т. п.). Можно предположить, что с увеличением в трудовых ресурсах доли пожилого населения этот тренд усилится. Но, как горько пошутил кто-то, в России не наберется такого количества гардеробов.

Галина Коханова

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