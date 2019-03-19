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Весеннее предложение для малого и среднего бизнеса от Банка «Левобережный»

  • 19/03/2019, 15:12
Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить кредит под 10,95% годовых в рамках акции «Ставка на весну».

Весеннее предложение для малого и среднего бизнеса от Банка «Левобережный»В период действия специальных условий представители малого и среднего бизнеса имеют возможность оформить кредит в офисах Банка «Левобережный» (ПАО) на сумму от 3 до 35 млн рублей сроком до 36 месяцев по сниженной ставке 10,95 % годовых.

Кредит может быть направлен на инвестиции или пополнение оборотных средств.

В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности).

«Ставка на весну» действует до 01.06.19 включительно. С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.

Фото: Юлия Данилова

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