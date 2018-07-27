Вице-премьер РФ Юрий Борисов посетит с рабочим визитом Новосибирскую область

Он проведет совещание, посвященное функционированию оборонно-промышленного комплекса региона.
28 июля Новосибирскую область с рабочей поездкой посетит заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что в рамках поездки в Новосибирскую область состоится рабочая встреча вице-премьера РФ Юрия Борисова с врио губернатора региона Андреем Травниковым, далее заместитель председателя Правительства РФ проведёт совещание, посвящённое функционированию оборонно-промышленного комплекса нашего региона.
Фото: с сайта Министерства обороны РФ
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