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Вице-премьер РФ Юрий Борисов посетит с рабочим визитом Новосибирскую область

  • 27/07/2018

Он проведет совещание, посвященное функционированию оборонно-промышленного комплекса региона.

28 июля Новосибирскую область с рабочей поездкой посетит заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в рамках поездки в Новосибирскую область состоится рабочая встреча вице-премьера РФ Юрия Борисова с врио губернатора региона Андреем Травниковым, далее заместитель председателя Правительства РФ проведёт совещание, посвящённое функционированию оборонно-промышленного комплекса нашего региона.

Фото: с сайта Министерства обороны РФ

 

 

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