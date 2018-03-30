Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Виртуальная реальность поможет увеличить эффективность бизнеса

  • 30/03/2018
гортех

В преддверии III международного форума «Городские технологии» в Новосибирске состоялась новая дискуссия «Технологии будущего – уже реальность».

Дискуссия «Технологии будущего – уже реальность» в рамках цикла встреч «Инновации для бизнеса» организована департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, сообщили в пресс-службе.

В этот раз для обсуждения была предложена тема «Виртуальная дополненная реальность». По мнению начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александра Люлько, использовать эти технологии может каждый бизнесмен. Например, виртуальные технологии можно применять как при подготовке космонавтов, так и в более прозаическом деле – например, для ремонта бытовой техники.

Эксперт дискуссионной площадки – директор компании VR CORP Андрей Терёхин – рассказал участникам встречи, как использовать виртуальную реальность для увеличения эффективности своего бизнеса и чем эти технологии полезны для предпринимателей.

— Два года назад, когда мы начали заниматься новым проектом, мало кто понимал, что это такое. Сейчас технологии виртуальной дополненной реальности входят в тренд, многие хотели бы их использовать, но не знают, с какой стороны к ним подступиться. В основном вопросы касаются выбора платформы и практики применения. У нас уже есть наработки – кейсы использования новой технологии в производстве, рекламе, маркетинге, — сказал Андрей Терёхин.

Сфер применения виртуальной дополненной реальности много – начиная от производства, где можно повысить эффективность операций и где используется ручной труд, заканчивая созданием новых уникальных конкурентных преимуществ продукта.

— О своём опыте применения этой технологии будущего мы расскажем также на международном форуме «Городские технологии», в котором примем участие 5-6 апреля, — подчеркнул директор компании VR CORP Андрей Терёхин.

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии города Новосибирска

Популярное с сайта

В апреле из Новосибирской области запланировано вывезти 55 тыс. тонн зерна

30/03/2018
Состоялось очередное заседание оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна Минсельхоза РФ.

Новосибирцев приглашают на дистанционный курс по социальному предпринимательству

30/03/2018
Слушатели узнают, интересна ли их бизнес-идея людям.

Молодежный парламент займется популяризацией законов

30/03/2018
В первую очередь молодым семьям расскажут о существующих мерах господдержки.

Мнение

Нужно четко понимать, что вы и компания — не одно и то же

Все материалы

Проект «FreePark» поможет автомобилистам найти парковку

30/03/2018

Банк «Левобережный» вошел в 50 крупнейших банков России по объему потребкредитов

30/03/2018

Институт теплофизики СО РАН поможет утилизировать ТКО Крыма

30/03/2018

Бинбанк снизил ставки по кредитам наличными на 0,5-1,5 процентного пункта

30/03/2018

Новосибирский кластер сельхозмашиностроения планируют зарегистрировать в 2019 году

30/03/2018

Новосибирску нужно расширять мощности контейнерной логистики

30/03/2018

Проект по созданию кормовой добавки вошел в число победителей весенней сессии А:СТАРТ

29/03/2018

Травников: мы еще не ставим крест на «ПТК-30»

29/03/2018

Открытые перспективы Китая

29/03/2018

Для тех, кто верит в свой бизнес

29/03/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag