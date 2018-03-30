Виртуальная реальность поможет увеличить эффективность бизнеса

В преддверии III международного форума «Городские технологии» в Новосибирске состоялась новая дискуссия «Технологии будущего – уже реальность».

Дискуссия «Технологии будущего – уже реальность» в рамках цикла встреч «Инновации для бизнеса» организована департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, сообщили в пресс-службе.

В этот раз для обсуждения была предложена тема «Виртуальная дополненная реальность». По мнению начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александра Люлько, использовать эти технологии может каждый бизнесмен. Например, виртуальные технологии можно применять как при подготовке космонавтов, так и в более прозаическом деле – например, для ремонта бытовой техники.

Эксперт дискуссионной площадки – директор компании VR CORP Андрей Терёхин – рассказал участникам встречи, как использовать виртуальную реальность для увеличения эффективности своего бизнеса и чем эти технологии полезны для предпринимателей.

— Два года назад, когда мы начали заниматься новым проектом, мало кто понимал, что это такое. Сейчас технологии виртуальной дополненной реальности входят в тренд, многие хотели бы их использовать, но не знают, с какой стороны к ним подступиться. В основном вопросы касаются выбора платформы и практики применения. У нас уже есть наработки – кейсы использования новой технологии в производстве, рекламе, маркетинге, — сказал Андрей Терёхин.

Сфер применения виртуальной дополненной реальности много – начиная от производства, где можно повысить эффективность операций и где используется ручной труд, заканчивая созданием новых уникальных конкурентных преимуществ продукта.

— О своём опыте применения этой технологии будущего мы расскажем также на международном форуме «Городские технологии», в котором примем участие 5-6 апреля, — подчеркнул директор компании VR CORP Андрей Терёхин.

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии города Новосибирска