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Виртуальная выставка, посвященная меценатам и благотворителям Новониколаевска, проходит в Новосибирске

  • 16/12/2022, 16:55
онлайн-выставка Наследие
История предпринимательства дореволюционного Новониколаевска в лицах представлена на сайте проекта «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области».

В благотворительных проектах участвуют не только крупные корпорации, но и многие представители малого и среднего бизнеса. Они помогают приютам с животными, оказывают помощь семьям с детьми с особенностями развития, а также пожилым людям, больницам и детским домам. Кто-то делает это явно, кто-то — тайно.

На сайте проекта «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»   начала работать онлайн-выставка, которая рассказывает о деятельности выдающихся предпринимателей, меценатов и благотворителей дореволюционного Новониколаевска. Каждый из них оставил значительный социальный вклад в историю города и области.

Выставка подготовлена Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» совместно с Музеем города Новосибирска, в рамках проекта «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области», при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области и будет действовать на постоянной основе. В ее основе — архивные материалы и фотохроника.

онлайн-выставка Наследие

Исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева

— Некоторые до сих пор считают, что история предпринимательства началась в 1992 году с указа «О свободе торговли», подписанного Борисом Ельциным. А предприниматель зачастую ассоциируется с человеком из 90-х в малиновом пиджаке и золотой цепью на шее. На самом деле история предпринимательства Новосибирска началась значительно раньше, еще в Новониколаевске, — отметила исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева. — Нам очень хотелось, рассказать о тех людях, которые закладывали основу нашего города, сформировать правильный образ российских предпринимателей, занимающихся не только развитием собственного бизнеса, но и вносящих значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего города, области, страны.

По ее словам, проект зародился еще в прошлом году, когда Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» инициировала всероссийский конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России».  По его итогам Новосибирская область вошла в первую десятку регионов, по количеству и качеству поданных заявок, а также количеству призовых мест.

— Именно тогда мы поняли, насколько у нас в Новосибирской области огромное наследие выдающихся предпринимателей. В этом году было принято решение провести локальный конкурс и мероприятия, посвященные предпринимателям нашего Новониколаевска, — рассказала Наталия Кошелева.

В конкурсе эссе, который проводился в этом году, приняли участие 64 учащихся из 17 учебных заведений Новосибирской области. Всего в мероприятиях проекта «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» участвовали около 1000 человек, в том числе учащиеся 27 учебных заведений региона.

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов подчеркнул важность участия молодежи в проекте.

⸺ Важная часть деятельности «ОПОРЫ РОССИИ» — это работа с молодежью. Прекрасно, что в рамках реализации проекта «Наследие выдающихся предпринимателе Новосибирской области» нам удалось направить интерес учащихся на изучение истории области, города и замечательных людей, которые все это создавали. Активное участие и интерес ребят к нашим традициям свидетельствует о том, что у нас прекрасное будущее! ⸺ отметил он.

Музей Новосибирска выступил в этом проекте в качестве ведущего эксперта. Сотрудники музея предоставили структурированную информацию по предпринимателям, по которой была сформирована выставка, а после оценивали эссе, поступившие на конкурс.

онлайн-выставка Наследие

Научный сотрудник МАУК «Музей Новосибирска» Константин Голодяев и Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов

— В конкурсе, помимо школьников, принимали участие в основном студенты экономических специальностей вузов и ссузов, которые в будущем, возможно, тоже станут предпринимателями. Важно, чтобы они понимали уже сегодня, что благотворительность и меценатство, социальный вектор всегда были неотъемлемой частью собственного дела — даже тогда, когда наш город был еще небольшим поселком. Задача предпринимателя — развивать свой бизнес параллельно с жизнью города и области. Работы на конкурс были представлены разные — по глубине, подходу, темам. Были и такие, которые мне, как специалисту, было интересно читать, и я узнал из них какие-то новые факты, подтвердившиеся при перепроверке, — отметил научный сотрудник МАУК «Музей Новосибирска» Константин Голодяев.

В этом году, кроме онлайн-выставки, которую могут виртуально посетить все желающие, региональным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» создан лимитированный календарь на 2023 год, где каждый месяц посвящен одному из предпринимателей Новониколаевска. Например, Николай Литвинов, будучи фельдшером, стал фактически печатным магнатом города. Открыл первый книжный магазин, первую типографию в Новониколаевске, выпустил первую газету. Вел активную работу по борьбе с голодом, детской беспризорностью. Или выходец из крестьян Зиновий Федоров, работавший кондуктором Сибирской железной дороги, но решивший организовать собственное дело — и основавший в итоге небольшое мельничное производство. Позже он стал крупным домо- и землевладельцем, а Федоровские бани до сих пор являются одной из достопримечательностей города Новосибирска. Одна из страниц в календаре посвящена предпринимателю Ефиму Шумайлову, который построил маслозавод, а позже начал производить кирпич высочайшего качества — слава о нем разнеслась по всей Сибири. Информацию об этом человеке нашла победительница конкурса Полина Погоретская.

выставка Наследие предпринимателей

Награждение победительницы конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»

— Последнюю страницу календаря мы посвятили современным предпринимателям, для которых благие дела являются делом чести. На ней фотографии 50 человек. Если честно, для них эта страница станет сюрпризом. Но мы уверены, что история продолжается, и то наследие, которое нам оставили предприниматели в XIX- начале XX века преумножится в наших сибиряках, — подчеркнула Наталия Кошелева.

Такое решение принято неслучайно, ведь предприниматели, которые развивают не только свое дело, но и регион в целом, помогают нуждающимся, — не исключение сегодня. В «ОПОРЕ РОССИИ» даже создан комитет по ценностно-ориентированному предпринимательству, объединяющий благотворителей, меценатов, волонтеров среди предпринимательского сообщества. Возглавляет комитет Елена Рожанская.

наследие

Елена Рожанская, руководитель Комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству

— Современные предприниматели достойно хранят традиции предпринимателей Новониколаевска. Только силами членов нашего комитета за последний год проведены 40 мероприятий: благотворительные праздники, мастер-классы, концерты, субботники, дни здоровья, красоты и т.д. Наш комитет — один из самых многочисленных в Новосибирском областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ», сейчас в нем состоят более 80 предпринимателей и волонтеров. В рамках комитета за 2022 год оказана помощь 2000 человек, 200 бездомным животным, — рассказала Елена Рожанская.

В планах организаторов выставки — продолжить рассказывать факты биографии не очень известных сегодня предпринимателей Новониколаевска, а также издать лучшие работы участников конкурса эссе.

— Когда я читала некоторые работы, у меня бежали мурашки. Это не только рассказы о развитии бизнеса, это истории непростой жизни людей, настоящих патриотов, с нуля развивавших дело и росших вместе с городом Новосибирском. Для меня показатель, что ребята не только погрузились в исторические факты, они пропустили эти истории жизни через себя, сделали определенные выводы. На мой взгляд, они идут во взрослую жизнь с пониманием того, что каждый человек может развиваться и помогать другим одновременно, ведь только поддерживая и уважая друг друга можно добиться максимальных результатов для себя и для всей страны в целом, — уверена Наталия Кошелева.

Фото предоставлены реготделением «ОПОРА РОССИИ»

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : предпринимательство Опора России онлайн-выставка Наследие


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