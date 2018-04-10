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Виталий Новоселов назначен главой администрации Первомайского района

  • 10/04/2018

До сих пор он являлся заместителем главы администрации Кировского района города Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил коллективу администрации Первомайского района, районному общественному активу нового главу администрации Первомайского района – Виталия Новоселова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Виталий Новоселов родился в 1973 году в Новосибирске. В 2011 году он закончил Современную гуманитарную академию по направлению «юриспруденция» со степенью «бакалавр юриспруденции». В 2016 году – Сибирскую академии управления и массовых коммуникаций по специальности «государственное и муниципальное управление» с квалификацией «бакалавр». С 2008 по 2014 год Виталий Новоселов работал директором ООО «Травы Алтая». С 2014 года – заместителем главы администрации Кировского района города Новосибирска.

В соответствии с распоряжением мэра Анатолия Локтя, к работе в должности главы района Виталий Новоселов приступил 10 апреля.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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