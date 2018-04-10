Виталий Новоселов назначен главой администрации Первомайского района

До сих пор он являлся заместителем главы администрации Кировского района города Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил коллективу администрации Первомайского района, районному общественному активу нового главу администрации Первомайского района – Виталия Новоселова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Виталий Новоселов родился в 1973 году в Новосибирске. В 2011 году он закончил Современную гуманитарную академию по направлению «юриспруденция» со степенью «бакалавр юриспруденции». В 2016 году – Сибирскую академии управления и массовых коммуникаций по специальности «государственное и муниципальное управление» с квалификацией «бакалавр». С 2008 по 2014 год Виталий Новоселов работал директором ООО «Травы Алтая». С 2014 года – заместителем главы администрации Кировского района города Новосибирска.

В соответствии с распоряжением мэра Анатолия Локтя, к работе в должности главы района Виталий Новоселов приступил 10 апреля.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска