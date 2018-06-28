Вопрос о реставрации новосибирского биатлонного комплекса обсудили в Москве

Союз биатлонистов заинтересован в сотрудничестве с регионом.

Возможность проведения в Новосибирской области международных молодёжных спортивных соревнований по биатлону врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников обсудил во время рабочей встречи 28 июня с президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым. Он отметил, что в Новосибирской области проведение крупных спортивных мероприятий всегда находилось на высоком уровне. Союз биатлонистов заинтересован в сотрудничестве с нашим регионом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стороны также рассмотрели вопросы развития биатлона на территории нашей области и реконструкции новосибирского биатлонного комплекса. В настоящее время комплекс имеет категорию «В», которая позволяет проводить чемпионаты Европы и Кубки Мира и Европы.

На Новосибирском биатлонном комплексе ранее проводили этапы кубка Мира (1992,1997). В 2005 году проходил Чемпионат Европы в котором принимал участие прославленный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален.

В настоящее время, несмотря на появление многих новых биатлонных центров, Новосибирский биатлонный комплекс является востребованным. Ежегодно здесь проводятся соревнования по биатлону и лыжным гонкам, в среднем за год проводится около 40 мероприятий различного уровня, это Чемпионат и первенство Новосибирской области по лыжным гонкам и биатлону, Кубок Сибири по лыжным гонкам, всероссийские соревнования на приз ШВСМ, Каратаева Д, Е.Д.Глинского (биатлон), приз Храмцовых, новогодняя гонка, Первенство области среди ДЮСШ, Кубок области (лыжные гонки).

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области