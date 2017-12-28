Востребованность инноваций рынком — проблема, которая не решается сама собой

Владимир Никонов, генеральный директор АО «Академпарк»:

— Владимир Алексеевич, какие главные, на ваш взгляд, организационные события произошли на рынке инноваций региона в 2017 году?

— Большое значение для всей инновационной сферы региона имеют недавние события, связанные с изменением состава и структуры правительства Новосибирской области. Напомню, глава региона Андрей Травников теперь будет лично курировать сферу инноваций; как отдельный орган власти создаётся управление науки и инноваций Новосибирской области. По сути, это конкретный управленческий шаг, подтверждающий, что инновационная сфера — драйвер развития региональной экономики.

➥ Нелюбову и Боярскому поищут замену

— Какие тенденции сформировались на рынке инноваций региона в 2017году?

— В самой сфере инноваций в уходящем году произошёл целый ряд событий, во многом определяющих перспективы её дальнейшего развития.

В августе в Академпарке прошла первая в нашем регионе стратегическая сессия «Региональная политика НТИ», на которой власть, наука и бизнес совместно обозначили перспективы реализации ключевых направлений Национальной технологической инициативы, наметили, какие направления и проекты необходимо развивать.

➥ «Точка кипения»

Сентябрь был отмечен сразу двумя важными событиями. Первое — стратегическая сессия «Будущее рыночно ориентированной науки — 2035». Название говорит само за себя: участники сессии — ученые, инженеры, предприниматели, представители власти, студенты, педагоги — делали акцент на технологиях, которые способны формировать новые рынки либо радикально менять ситуацию на существующих.

➥ В Академгородке стимулируют развитие технологического предпринимательства

В эти же дни в Академпарке стартовал совместный проект с Агентством стратегических инициатив и Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом — «Точка кипения». Это пространство коллективной работы призвано объединять усилия носителей и генераторов инновационных идей и способствовать реализации Национальной технологической инициативы и развитию экономики будущего.

➥ В Новосибирске заработал инновационный коворкинг-центр «Точка кипения»

За короткий срок с момента открытия в «Точке кипения» прошло уже более 80 мероприятий, и мы видим, что в «Точке кипения» формируются и объединяются новые идеи в таких приоритетных направлениях, как цифровая экономика, искусственный интеллект и др.

➥ Открытый университет Сколково протестировал проекты молодых инноваторов

— Какие яркие игроки появились на рынке инноваций региона в этом году, или кто из действующих компаний вас удивил?

— Если говорить о новых игроках на региональном поле инноваций, то здесь стоит выделить усиление роли Новосибирского государственного университета. В апреле здесь был создан Центр трансфера технологий и коммерциализации. Его задача — содействовать воплощению инновационных идей студентов и молодых учёных в бизнес-проекты. Сотрудники и студенты НГУ получили в своё распоряжение набор услуг по подготовке инвестиционных проектов, стратегий коммерциализации, по установлению рабочих контактов с технологическими партнерами, инвестиционными и венчурными фондами. Продвижение разработок университета будет осуществляться с помощью механизмов, которые предлагают Российская, Европейская и международная сети трансфера технологий. Таким образом, Центр призван стать инструментом интеграции НГУ в инновационную систему региона, России и мира.

— Какие проекты 2017 года вы считаете самыми яркими?

— Что касается конкретных направлений и проектов, то с весны 2017 года в НГУ ведется интенсивная подготовка проектов для участия в конкурсах НТИ в рамках дорожных карт AeroNet (проект «Аэротомография»), NeuroNet (проект «Терраностика») и SafeNet (проект «Атомные часы»).

➥ Итоги года: ИТ. Новосибирской области необходимо министерство информационных технологий

Разумеется, значительный инновационный потенциал имеют и другие университеты Новосибирска. В нынешнем году Академпарк начал работу по их вовлечению в систему технологического предпринимательства. Первые практические шаги сделаны в рамках совместного проекта Академпарка и Открытого университета Сколково «Навигатор инноватора». Мы пригласили к участию проектные команды из университетов города и получили живой отклик. Итогом работы стали 12 проектов в области передовых производственных технологий, биомедицины, IT, телекоммуникаций — от создания аэронавигатора для малой авиации до разработки технологии быстрой зарядки портативного аккумулятора.

➥ В «Точке кипения» запустили «Навигатор инноватора»

Нельзя не отметить и акселерационный проект Академпарка А:СТАРТ. Это настоящая фабрика высокотехнологичных стартапов: по итогам летнего сезона А:СТАРТА бизнес-инкубатор Академпарка пополнили 11 новых резидентов. Каждый из их проектов интересен, перспективен и заслуживает отдельного большого рассказа. Теперь задача новых компаний — выйти на рынок и закрепиться на нём, а задача Академпарка — помочь им всеми имеющимися возможностями.

➥ После А:Старта — все только начинается

Резиденты технопарка успешно осваивают новые рынки. Обо всех успехах в рамках одного материала невозможно рассказать, вот лишь несколько примеров: компания «СИАНТ», создающая технологии и изделия для газодобывающей отрасли, при нашем содействии обрела партнёра в лице компании «Газпромнефть», и на долгий период обеспечена солидным заказом; компания «Ангиолайн», один из крупнейших отечественных производителей изделий для кардиохирургии, заключил контракт на поставку своей продукции во Вьетнам, в нынешнем году компания начала строительство нового производственного комплекса в Кольцово; электронные системы, разработанные резидентом Академпарка компанией АТ Consulting Восток, успешно внедрены в сети многофункциональных центров целого ряда регионов России.

➥ В Республике Бурятия внедрен портал, разработанный в Академпарке

Вообще, востребованность инноваций рынком — проблема, которая не решается сама собой. С одной стороны, промышленности необходимы новые технологии, с другой — инновационная система постоянно генерирует новые продукты и нуждается в несвойственных для себя навыках и ресурсах для развёртывания масштабного производства. Стать активным связующим звеном для них — такую задачу ставит перед собой Академпарк.

➥ Академпарк вошёл в число самых эффективных технопарков страны

—Что ожидаете от 2018 года?

— В октябре нами озвучена инициатива создания Индустриального офиса. Надо оговориться, что слово «офис» здесь применяется условно, это не помещение с сотрудниками. Мы видим наш Индустриальный офис как постоянно действующую рабочую группу по развитию партнёрства, в состав которой входят заинтересованные представители инновационного сообщества, ассоциаций, транслирующих интересы промышленности, региональных институтов развития и органов власти. Её задачи, во-первых, — использование опыта и возможностей промышленных предприятий в организации производства новых продуктов, созданных инновационными компаниями; во-вторых — разработка и создание новых изделий и технологий под конкретные задачи производственных компаний. С уверенностью можно сказать — идея нашла отклик, и фактически Индустриальный офис уже начал работать: менее чем за 2 месяца мы организовали более 15 деловых встреч и переговоров. Возможности реализации новых совместных проектов с резидентами Академпарка сегодня рассматривают «Западно-Сибирская железная дорога» — филиал ОАО «РЖД», ОАО Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина, АО «Новосибхимфарм» и другие предприятия Новосибирска.

➥ В Академпарке будет создан Индустриальный офис

Подобную модель партнерства планируется масштабировать. Так, ведется работа по запуску Инвестиционного офиса, обеспечивающего регулярного взаимодействие Академпарка со всем спектром институтов поддержки. В силу активного международного сотрудничества актуально создание Международного офиса.

➥ Академпарк и Швейцарская Конфедерация подписали два соглашения о сотрудничестве

Также с целью усиления практического взаимодействия Академпарка с научно-исследовательскими организациями рассматривается возможность создания Научного офиса.

В уходящем году мы увидели много новых задач, целый ряд возможностей и направлений развития инновационной сферы. Например, взаимодействие с НГУ стимулирует нас к формированию такой системы технологического предпринимательства, которая охватила бы университеты Новосибирска. Ещё ряд задач на ближайшую перспективу — построение эффективной системы инкубирования новых высокотехнологичных компаний, выстраивание системы сервисов, дающих резидентам максимум возможностей для развития.

➥ Бизнес обозначил задачи для студентов

В целом 2018 год мы рассматриваем как новый этап развития Академпарка. Мы должны повысить эффективность системы вовлечения в технологическое предпринимательство, создания и выращивания новых инновационных бизнесов, формирования кластерных проектов. Необходимо усилить взаимодействие с НГУ, другими университетами, с научными организациями СО РАН. Мы ставим задачу укрепить роль Академпарка как института развития федерального масштаба.

➥ В Академпарке будет создан региональный оператор «Сколково»

Кстати, серьёзный шаг в этом направлении мы готовим уже в ближайшее время: сейчас идёт интенсивная подготовка к подписанию соглашения со Сколково о том, что Академпарк станет первым региональным оператором этого федерального инновационного центра.

Фото: Ростислав Нетисов