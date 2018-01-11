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Вступил в действие новый порядок пересечения государственной границы Украины

  • 11/01/2018
киев

Дополнительные требования к гражданам Российской федерации начали действовать с 1 января 2018 года.

Федеральное агентство по туризму напоминает, что для российских граждан, собирающихся посетить Украину, при пересечении государственной границы действуют новые требования Государственной пограничной службы Украины, которые вступили в силу с 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

— Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при пересечении украинской границы планируется требовать предоставления ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД России рекомендует российским гражданам, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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