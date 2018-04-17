ВТБ: количество заявок на ипотеку выросло на треть

За две недели банком было выдано более 9 тыс. кредитов на общую сумму 21 млрд рублей.

По итогам первых 2 недель после снижения ипотечных ставок ВТБ принял более 37 тыс. заявок на 92 млрд руб. Количество клиентов, желающих приобрести недвижимость за счет средств ипотечного кредита, увеличилось на 30%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что за две недели банком было выдано более 9 тыс. кредитов на общую сумму 21 млрд рублей.

С 22 марта 2018 г. кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке 8,9% годовых. Рефинансирование ипотечного кредита другого банка для зарплатных клиентов ВТБ доступно под 9%, для клиентов других кредитных организаций — под 9,3%.

На цели рефинансирования ипотеки другого банка зарплатным клиентам — работникам сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления ВТБ предлагает специальную ставку 8,8%.

По итогам первых двух месяцев 2018 года ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 43%. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.

Фото: пресс-служба банка