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ВТБ Лизинг в I полугодии передал компаниям и предпринимателям более 12,5 тыс. автомобилей

  • 13/07/2018

Портфель лизинговой компании увеличился до 50 тысяч транспортных средств.

В первом полугодии 2018 года ВТБ Лизинг передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более 12,5 тысяч автомобилей. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Четверть сделок была реализована в рамках льготной программы Минпромторга РФ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

За отчетный период портфель лизинговой компании увеличился до 50 тысяч транспортных средств. Доля легковых автомобилей составила 52%, грузовых — 40%, автобусов и самоходных машин — 8%.

— Автолизинг является для нас одним из приоритетных направлений, его доля в общем портфеле нашей компании составляет порядка 17%. Мы видим, что спрос на лизинг транспортных средств со стороны малого и среднего бизнеса постоянно увеличивается, так как он является эффективным механизмом обновления автопарка. Рынок обладает большим потенциалом для дальнейшего роста, которому во многом способствуют льготные программы Минпромторга, — отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Офисы компании ВТБ Лизинг по направлению «Автолизинг» представлены в 59 городах РФ.

Фото: пресс-служба ВТБ

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