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ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов

  • 12/07/2018

Клиент должен быть владельцем карты China Union Pay и мобильного телефона Huawei или Honor, поддерживающего технологию бесконтактной оплаты.

ВТБ обеспечил прием бесконтактных платежей Huawei Pay в своей сети POS-терминалов. Huawei Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона, к которому привязана банковская карта, — достаточно поднести телефон к POS-терминалу. Чтобы начать пользоваться сервисом, клиент должен быть владельцем карты China Union Pay и мобильного телефона Huawei или Honor, поддерживающего технологию бесконтактной оплаты, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Мы видим, что сервисы мобильных платежей пользуются у наших клиентов все большим спросом. Также наблюдается существенный приток китайских туристов в Россию. Учитывая эти обстоятельства, мы уверены, что количество операций совершаемых через Huawei Pay, будет неуклонно расти, — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

На текущий момент POS-терминальная сеть ВТБ насчитывает более 180 тыс. устройств. Бесконтактные карты и сервисы мобильных платежей принимает абсолютное большинство терминалов.

Фото: пресс-служба банка

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