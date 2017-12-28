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ВТБ начинает прием и выдачу новых купюр в своих банкоматах

  • 28/12/2017
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На данный момент это около 2 000 устройств.

С 27 декабря первые устройства самообслуживания ВТБ начали принимать и выдавать новые купюры ЦБ РФ номиналом 200 и 2000 рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков, в СФО первой точкой приема и выдачи новых купюр стал розничный офис банка в Новосибирске.

Первые банкоматы, в которых клиенты могут совершить операции по приему и выдаче новых банкнот, работают во всех регионах присутствия ВТБ в России. На данный момент это около 2 000 устройств, при этом их количество каждый день увеличивается.

Банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей были представлены Банком России 12 ноября 2017 года. Новые купюры обладают усовершенствованными средствами защиты, позволяющими облегчить диагностику их подлинности.

В рамках подготовки кассового оборудования к вводу новых банкнот в массовое обращение ВТБ выступил посредником между регулятором и поставщиками, а также производителями кассового оборудования. Банк обеспечил вендеров банкнотами для адаптации программного обеспечения кассового оборудования (счетно-сортировальные машины, банкоматы, электронные кассиры и т.п.).

— ВТБ первым из федеральных банков начал принимать и выдавать новые купюры в устройствах самообслуживания во всех регионах присутствия. Обновление шаблонов валют поставщики наших банкоматов произвели в обозначенный ЦБ срок — всего за 1,5 месяца. Полностью оборудование нашего парка устройств для работы с новыми купюрами мы завершим в первой половине 2018 года, — прокомментировал Валерий Чулков.

Фото: пресс-служба банка

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