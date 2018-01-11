ВТБ начинает прием ипотечных заявок по новой госпрограмме

Воспользоваться новыми условиями могут семьи, у которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй или третий ребенок.

Банк ВТБ начинает принимать заявки на ипотечные кредиты в рамках новой программы государственного субсидирования. Поддержка заемщиков предусматривает снижение ипотечной ставки до 6% в течение трех или пяти лет, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что воспользоваться новыми условиями могут семьи, у которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй или третий ребенок. Заемщики могут взять льготный кредит на покупку новостройки или готового жилья у застройщика, а также оформить рефинансирование уже существующего кредита. Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 6% годовых в течение первых трех или пяти лет.

Первоначальный взнос на покупку жилья в рамках программы должен быть не менее 20%. Максимальная сумма кредита для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО составляет 8 млн рублей, для остальных регионов – 3 млн рублей.

Оформление заявки на ипотечный кредит в рамках госпрограммы в банке ВТБ доступно по стандартному пакету документов при условии предоставления подтверждения о рождении в семье второго или третьего ребенка.

В пресс-службе напомнили, что ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 2017 г. объем ипотечных продаж банка составил 430 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 30%. По состоянию на 1 января 2018 г. ипотечный портфель банка превысил 1,13 трлн рублей.

Фото: пресс-служба банка