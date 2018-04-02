ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности «Мой бонус»

С апреля по июнь 2018 года участники программы будут получать обратно на счет карты до 10% от суммы покупок, совершенных в определенных категориях.

Розничный бизнес банка ВТБ обновил бонусные категории в рамках программы лояльности «Мой бонус» для держателей кредитных карт. С апреля по июнь 2018 г. включительно участники программы будут получать обратно на счет карты до 10% от суммы покупок, совершенных в следующих категориях: «Duty Free», «Покупки за рубежом», «Авиа и ж/д билеты» и «Ремонт/Мойка авто», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Cashback выплачивается ежемесячно в рублях за покупки в бонусных категориях, проведенные по карточному счету в предыдущем месяце за счет кредитного лимита.

Подключиться к программе можно бесплатно в любом отделении, обслуживающем розничных клиентов или по телефону 8-800-200-23-26. Обновление бонусных категорий происходит ежеквартально.

Фото: пресс-служба банка