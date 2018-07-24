ВТБ открыл ГК «Обувь России» кредитную линию на 1 млрд рублей

Общий кредитный лимит, установленный банком для группы, увеличился до 4,5 млрд рублей.

Банк ВТБ открыл группе компаний «Обувь России» невозобновляемую кредитную линию в размере 1 млрд рублей сроком на пять лет. Денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Общий кредитный лимит, установленный банком для группы, увеличился до 4,5 млрд рублей.

— Благодаря финансированию со стороны банка предприятием реализовано несколько проектов, послуживших его динамичному развитию. Партнерство с компанией «Обувь России», одной из наиболее высокотехнологичных на российском обувном рынке, — пример поддержки перспективных производств и содействия укреплению различных отраслей российской экономики в целом, — отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Отмечается, что «Обувь России» сотрудничает с группой ВТБ с октября 2013 года. Банк оказывает поддержку стратегическим проектам группы, а также финансирует текущую деятельность.

За пять лет совместной работы общий объем финансовой поддержки составил 8 млрд рублей. Помимо кредитования, ВТБ предоставляет «Обуви России» услуги расчетно-кассового обслуживания, интернет-банкинга, инкассации, эквайринга, размещения депозитов и сопровождения внешнеэкономической деятельности. ВТБ Страхование является партнером «Обуви России» по корпоративному страхованию и продаже страховых продуктов в розничных сетях.

Фото: Анна Калинина