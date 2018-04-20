ВТБ отменяет комиссию за снятие наличных средств с кредитных карт

Акция будет действовать с 20 по 25 апреля.

С 20 по 25 апреля ВТБ проводит акцию, в рамках которой предоставляет клиентам возможность снимать средства с кредитных карт бесплатно в любых банкоматах, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что держатели карт ВТБ могут бесплатно пользоваться наличными кредитными средствами на протяжении грейс-периода — до 50 дней. Получаемая сумма значения не имеет. Для сравнения, обычно комиссия за снятие кредитных средств с карты составляет 5,5%.

— В преддверии майских праздников и отпускного сезона возможность воспользоваться наличными кредитными средствами без комиссии особенно актуальна. Аналогичную акцию банк запускал в канун 8 марта. Тогда ей воспользовались более 100 тысяч человек. Мы уверены, что и текущее предложение банка будет востребовано у клиентов, — прокомментировал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков.

В банке уточнили, что спецпредложение не распространяется на выдачу собственных средств с кредитных карт в сторонних банкоматах, на переводы, в том числе совершенные в ВТБ-Онлайн, а также на снятие кредитных средств в кассах банка.

Фото: пресс-служба банка