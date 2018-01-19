Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов

  • 19/01/2018
vtb_bank__01

Для построения скоринга используются данные 300 млн кредитных историй из базы ОКБ.

Розничный бизнес банка ВТБ одним из первых на рынке начал использовать в оценке платежеспособности потенциальных клиентов индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Новый инструмент «Индивидуальная карта» используется при формирования решений по кредитным картам и кредитам наличными, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что «Индивидуальная карта» — инструмент ОКБ, который объединяет в себе все сильные стороны традиционного скоринга. При этом он дополнительно учитывает особенности новых клиентов и существующего портфеля конкретной кредитной организации. Аналитический инструмент способен оценить платежеспособность заёмщика на основе данных из его кредитной истории и носит исключительно поведенческий характер. Финальный результат оценки формируется в виде балла, который отражает вероятность дефолта клиента в течение следующих 12 месяцев. Для построения скоринга используются данные 300 млн кредитных историй из базы ОКБ.

Розничный бизнес ВТБ провел тестирование нового инструмента в 1 квартале 2017 г. Пилотный проект подтвердил высокую эффективность сервиса, и в настоящий момент запросы банка обрабатываются по индивидуальной модели, установленной в бюро. В процессе использования новой модели банку удалось улучшить для своих клиентов уровень одобрения по кредитным картам и кредитам наличными на 3-4 пункта без повышения уровня риска.

— Сегодня мы работаем в сегменте розничного кредитования как с существующим портфелем клиентов, так и с новыми заемщиками. Использование индивидуальной скоринговой карты, с одной стороны, учитывает все наши требования и особенности портфеля, а с другой стороны – использует всю силу и разнообразие данных рынка, накопленных в ОКБ. Сервис также помогает оптимизировать стратегию кросс-продаж банка и формировать актуальные предложения существующим клиентам, предлагая им наиболее подходящие по сумме, сроку и ставке кредитования условия, — рассказал член правления ВТБ Максим Кондратенко.

По словам заместителя генерального директора ОКБ Николая Мясникова, преимуществом индивидуальной скоринговой карты является ее кастомизация под требования и специфику конкретной кредитной организации.

— Такая карта показывает наибольший эффект в скоринговых системах банков с большим входящим потоком заявок, так как позволяет настраивать гибкие кредитные стратегии в зависимости от рискового профиля потенциальных заемщиков, — подчеркнул Николай Мясников.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Угроза заноса вируса АЧС на территорию области остается высокой

18/01/2018
На данный момент эпизоотическая обстановка в регионе остается стабильной.

«Коченевская птицефабрика» планирует увеличить производство на 55%

18/01/2018
Стоимость инвестпроекта — 350 млн руб.

На научной конференции в Новосибирске определят столицу Тотального диктанта — 2018

18/01/2018
На площадках НГУ и Академпарка соберутся более 300 организаторов и филологов-экспертов из 14 стран мира.

Мнение

Востребованность инноваций рынком — проблема, которая не решается сама собой

Все материалы

Клиенты ВТБ в новогодние праздники предпочли отдых в России зарубежным курортам

18/01/2018

Лекарство, разработанное новосибирцами, будут производить в Кургане

18/01/2018

АИЖК и «Российский капитал» начинают прием заявок по спецпрограмме ипотечного кредитования

18/01/2018

Поехали…

18/01/2018

Ледовую арену разобьют на три тендера

17/01/2018

В рамках «Городской электрички» планируется открыть 4 станции

17/01/2018

Министерством строительства будет заведовать Иван Шмидт

17/01/2018

Дешевле удержать

17/01/2018

Депутаты просят Травникова быстрее определиться с министром строительства

17/01/2018

Ипотечные квартиры в Новосибирске продаются с дисконтом в 10%

17/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag