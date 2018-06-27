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ВТБ перешел на многоступенчатую систему идентификации должников

  • 27/06/2018

Реализованный проект позволит исключить случаи ошибочного списания денежных средств.

Банк ВТБ завершил переход на многоступенчатую систему идентификации должников при исполнении запросов Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) о наличии счетов. Реализованный проект позволит исключить случаи ошибочного списания денежных средств, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Теперь при исполнении запросов ФССП России банк осуществляет проверку клиентов-физических лиц дополнительно по ИНН, реквизитам документа, удостоверяющего личность, адресу места жительства и месту рождения. При этом на банковском рынке идентификация должников, в основном, осуществляется только по двум признакам: ФИО и дате рождения.

В рамках реализованного проекта между ВТБ и ФССП России осуществляется электронный документооборот через Единый сервис межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0).

— Новая система идентификации должников позволит исключить случаи ошибочного списания денежных средств. В свою очередь, электронный обмен документами ускоряет получение информации, сокращает затраты на подготовку и обмен данными и, как следствие, повышает эффективность работы кредитной организации и федеральной службы. На сегодняшний день ВТБ является одним из первых банков, работающих по данной системе, — прокомментировал член правления, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.

В ближайшей перспективе банк намерен перейти на электронный документооборот с ФССП России всеми типами постановлений (розыск с арестом, арест, взыскание, отмена) через СМЭВ 3.0.

Фото: пресс-служба банка

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