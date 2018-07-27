ВТБ расширяет возможности SMS-информирования клиентов

Они позволяют клиентам своевременно принимать решения об управлении денежными потоками.

ВТБ расширил перечень событий, о которых клиенты сегмента малого бизнеса могут получать SMS-уведомления. Теперь, помимо стандартного информирования об операциях по расчетному счету, можно настроить оповещение по следующим темам:

— прохождение валютного контроля;

— поступление валютной выручки;

— начисление процентов на остатки, досрочное расторжение и приближение даты окончания срока по депозитным сделкам;

— предстоящие и просроченные платежи, окончание сроков договоров, изменение лимитов по кредитным линиям и овердрафтам, а также предоставление реквизитов для уплаты комиссий по гарантиям.

Все это позволяет клиентам своевременно принимать решения об управлении денежными потоками. Услуга SMS-информирования подключается бесплатно при обращении в офис банка.