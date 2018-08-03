ВТБ реализует залоговое имущество со скидкой до 70%

В Новосибирске с молотка пойдет комплекс для мясопереработки.

ВТБ и Единая электронная торговая площадка продолжают совместный проект по продаже имущества, расположенного в разных регионах России. В августе на электронные торги будет выставлена загородная и коммерческая недвижимость, находящаяся в собственности банка. Максимальные дисконты по ряду объектов будут достигать 70 %, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

На торги будут выставлены жилые дома и нежилые помещения, а также земельные участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для возведения многоквартирных жилых домов.

На привлекательных для покупателей условиях банк реализует: имущественный комплекс в Ленинградской области; производственные базы в Ангарске, Ростовской области и Хабаровском крае; комплекс с оборудованием в Новосибирской области, предназначенный для мясопереработки.

Банк также выставит на торги недвижимость в Республике Башкортостан, часть здания северо-западного коммерческого банка в Мурманске, административно-бытовой корпус и погрузо-разгрузочную эстакаду торгового дома в Челябинской области.

Торги пройдут в сентябре в электронной форме с понижением начальной цены реализации имущества. Заявки на участие принимаются до 10 сентября.

Фото: пресс-служба банка