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ВТБ снижает ставки по автокредитованию Subaru

  • 17/07/2018

Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда Subaru в рамках банковских продуктов «Автолайт» и «Кредит с остаточным платежом».

ВТБ меняет ставки по программе автокредитования Subaru Drive, снижая их в среднем на 2 п.п. Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда Subaru в рамках банковских продуктов «Автолайт» и «Кредит с остаточным платежом», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Клиент может приобрести автомобиль марки Subaru со страхованием залога и без подтверждения дохода по ставке от 5,5% годовых (с учетом дисконта в размере 2 п.п. за оформление полиса страхования жизни). При выборе аналогичных опций и по программе с остаточным платежом кредит доступен от 5% годовых. Минимальный первоначальный взнос при этом составляет 10% от стоимости транспортного средства.

Для модели Subaru Outback банк предлагает специальные условия: ставку от 4% годовых (с учетом дисконта в размере 2 п.п. за оформление полиса страхования жизни) при условии первоначального взноса 40% от стоимости транспортного средства и страхования залога.

В рамках программы кредитные средства доступны на срок от года до пяти лет. Продукты «Автолайт» и «Кредит с остаточным платежом» предполагают оформление договора по двум документам в любом автосалоне-партнере банка. Решение принимается не более чем за два рабочих дня. Максимально допустимая сумма кредита – до 3,5 млн рублей.

По итогам пяти месяцев 2018 г. объем автокредитования ВТБ составил 28 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с январем-маем 2017 г. Портфель банка в данном сегменте за пять месяцев 2018 г. превысил 101 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

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