ВТБ Страхование и ГК «Мать и Дитя» запускают программу страхования здоровья семьи

Полис предусматривает проведение обследований на выявление патологий, связанных с репродуктивной функцией.

Компания ВТБ Страхование совместно со специалистами клиники «Мать и Дитя» запустила уникальную программу страхования «Защити будущее». Полис предусматривает проведение обследований на выявление патологий, связанных с репродуктивной функцией, а также их лечение, включая возможность проведения ЭКО при наличии соответствующих показаний, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В случае выявления онкологического заболевания проводится верификация диагноза, получение второго медицинского мнения на консилиуме врачей-экспертов, а также проводятся необходимые исследования для разработки плана лечения. Также при выявлении онкологического заболевания будет предоставлена услуга забора и сохранения фертильного материала.

Кроме того, по результатам проведенного обследования у пациента есть возможность пользоваться телемедицинскими онлайн-консультациями с врачом, который его проводил, с целью дальнейшего наблюдения и при необходимости лечения.

— Мы разработали с нашим партнером новый страховой продукт, который позволяет не только выявлять болезни на ранних стадиях, но и лечить их. Мы сотрудничаем с ведущими медицинскими центрами нашей страны. Это позволяет предоставлять нашим клиентам качественный продукт по доступной цене, — отметил первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование Олег Меркулов. — Мы рассматриваем этот проект как очередной шаг по повышению доступности наших высокотехнологичных услуг в регионах по всей России. Теперь еще больше пациентов смогут проходить комплексное обследование в наших клиниках. Мы рады развитию и расширению отношений с нашим стратегическим партнером ВТБ, с которым на протяжении многих лет мы реализуем важные для России проекты. Наша новая совместная инициатива поможет множеству людей регулярно получать качественную медицинскую помощь, — сказал генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Данный продукт уникален на рынке страховых услуг. Технологическое и сервисное обслуживание клиентов обеспечивается с помощью телемедицинской платформы «Доктис».

Фото: пресс-служба банка