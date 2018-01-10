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ВТБ выдал первые в 2018 году автокредиты в рамках госпрограммы

  • 10/01/2018

Условия программ распространяются на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих автомобиль.

Банк ВТБ продолжает участие в специальных программах госсубсидирования автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и уже провел по ним первые сделки в этом году. Условия программ распространяются на кредитование семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих автомобиль, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что программа «ВТБ – Государственная субсидия» распространяется на приобретение новых автомобилей, произведенных не ранее 1 декабря 2017 г. и в 2018 г., полной массой не более 3,5 т и максимальной стоимостью не более 1,45 млн руб. Оформление кредита доступно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев. При этом государственные субсидии будут применимы ко всем кредитным автопрограммам банка ВТБ.

— Решение о включении в государственную программу субсидирования специальных условий на покупку семейного и первого автомобиля очень важно как для поддержки населения, так и для всего российского рынка продажи автомобилей. Их запуск в 2017 г. вызвал волну интереса у наших клиентов. В рамках этих программ ВТБ выдавал каждый четвертый автокредит, что доказывает привлекательность и актуальность предложения, — отмечает Алексей Токарев, старший вице-президент, руководитель департамента автобизнеса ВТБ.

Как подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов, ВТБ стабильно входит в тройку лидеров по продажам в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», запущенных в июле 2017 года.

— Уже с 1 января 2018 г. программы заработали снова, и мы уверены, что они будут вновь востребованы покупателями, — сказал Александр Морозов.

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования. По итогам 2017 г. по программе льготного автокредитования было выдано более 40 млрд рублей, при этом в рамках программ «Первый» и «Семейный автомобиль» банк выдал 13 тысяч кредитов на сумму более 6,3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

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