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ВТБ выступит титульным партнером теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

  • 19/07/2018

Спортивное мероприятие с ведущими теннисистами мира пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» с 13 по 21 октября.

Банк ВТБ и Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» подписали договор о продлении партнерства, согласно которому в 2018 году банк выступит титульным партнером соревнований, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Спортивное мероприятие с ведущими теннисистами мира пройдет в спорткомплексе «Олимпийский» с 13 по 21 октября. На одной площадке одновременно состоятся как мужские, так и женские соревнования.

Во время турнира будут организованы развлекательные зоны, викторины, детские конкурсы и автограф-сессии со спортсменами. Традиционно на игры турнира будут приглашены дети из детских домов, дети-сироты, а также дети, посещающие теннисные клубы и школы из московской области и городов Центрального федерального округа.

В прошлом году за девять дней турнира «ВТБ Кубок Кремля» соревнование посетило рекордное число зрителей — более 78 000 человек.

Ежегодно соревнования проводятся при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта и туризма города Москвы. Группа ВТБ является спонсором турнира с 1998 года.

Фото: пресс-служба банка

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