Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

ВТБ запустил промо-вклад «Максимальный»

  • 06/07/2018

Минимальная сумма по продукту составляет 50 тысяч рублей.

ВТБ запустил промо-вклад в рублях «Максимальный» со ставкой 6,4% годовых. Минимальная сумма по продукту составляет 50 тысяч рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Срок вклада составляет 120 дней. Условия продукта подразумевают ежемесячную капитализацию процентов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Открыть промо-вклад можно до 31 августа в любом розничном отделении ВТБ на территории России. С более подробной информацией об условиях можно ознакомиться на сайте или в офисах банка.

— Мы видим высокий спрос на наши сберегательные продукты со стороны клиентов. Это говорит о том, что вклады остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения. До конца года банк намерен нарастить портфель привлеченных средств физлиц на 735 млрд рублей. Это почти в три раза быстрее рынка, — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов Андрей Осипов.

В банке отметили, что по итогам пяти месяцев 2018 г. портфель привлеченных средств населения ВТБ увеличился на 300 млрд рублей. Общий объем портфеля превысил 3,4 трлн рублей.

Портфель депозитов по итогам отчетного периода достиг 2,6 трлн рублей, увеличившись на 216 млрд. Доля рублевых сбережений в портфеле за год выросла почти на 9 пп и по состоянию на 1 июня превысила 68%.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

В Новосибирске вырос спрос на строителей

06/07/2018
Строители также стали самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных категорий.

Сибирская Зернопромышленная компания застраховала агрориски на 113 млн рублей

06/07/2018
Согласно договору, застрахованы посевы на общей площади более 4 тысяч га.

Поступления налогов в бюджет выросли на 9%

06/07/2018
Почти треть новосибирских налогов ушла в федеральный бюджет — на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. (далее…)

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×