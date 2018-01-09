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ВТБ завершил присоединение ВТБ24

  • 09/01/2018
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С 1 января 2018 года он начал обслуживание клиентов под единым брендом.

Банк ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению ВТБ24 и с 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— После присоединения клиенты розничного бизнеса Группы ВТБ продолжат обслуживание в привычных офисах (объединенная розничная сеть возросла до 1350 отделений), но уже под новым брендом банка ВТБ. На прежних условиях им доступны продукты и услуги, ранее оформленные в обоих банках. Перезаключать действующие договоры клиентам не требуется, — рассказали в пресс-службе.

В рамках присоединения интернет-банк и мобильный банк для физических лиц переименованы в ВТБ-Онлайн, для юридических лиц – в ВТБ Бизнес Онлайн. В развитии розничного направления ВТБ сделает акцент на внедрении инновационных и высокотехнологичных продуктов.

Розничный бизнес ВТБ в 2018 г. планирует нарастить розничный кредитный портфель почти на 20%, до 2,7 трлн рублей, а портфель привлеченных средств – на 25%, до 3,9 трлн рублей. Рост клиентской базы планируется до уровня в 12,5 млн человек.

По словам президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, создание универсального банка даст значительный синергетический эффект в рамках Группы ВТБ. Состоявшееся присоединение сократит издержки и повысит эффективность работы объединенного банка. Общая экономия составит около 15 млрд рублей в год. При этом одной из ключевых задач объединенного банка является повышение уровня лояльности клиентов.

Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, в ходе новогодних праздников была проведена большая работа по объединению базы клиентов, IT-инфраструктуры.

— Все офисы и онлайн-системы теперь работают в рамках единого бренда. Уже сейчас клиентам доступна единая продуктовая линейка во всей сети офисов ВТБ с привычно высоким уровнем обслуживания, — отметил он.

Фото: пресс-служба банка

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