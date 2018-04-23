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Второй этап обустройства Михайловской набережной начнется с главной лестницы

  • 23/04/2018
net_3508

Центральная часть должна быть закончена до Дня города и старта Чемпионата мира по футболу.

Обустроить автомобильную парковку между метромостом и Октябрьским мостом, завершить строительство наземного перехода и благоустроить возле него территорию, оборудовать Михайловскую набережную системами видеофиксации  – такие задачи поставил мэр Анатолий Локоть сегодня в ходе выездного совещания по продолжению реконструкции одного из самых любимых новосибирцами мест отдыха – набережной Оби, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— В этом году продолжаем реконструкцию Михайловской набережной, проведены конкурсные процедуры, понятен объем работ. Начнем от главной лестницы набережной, потому что сроки сжатые: центральную часть нужно успеть до Дня города и старта Чемпионата мира по футболу, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Затем работы по обустройству нашей набережной продолжатся вниз по реке. Нам нужно не снижать ни темпов, ни качества работ.

Напомним, на прошлой неделе определен подрядчик по благоустройству территории набережной от парка «Городское начало» до гостиницы River Park. Победителем электронного аукциона стал подрядчик, который осуществлял реконструкцию и в прошлом году – ООО «Перлит-Строй». В перечне работ на 2018 год значатся обустройство лестничных сходов к набережной, благоустройство территории верхнего и нижнего променадов, устройство танцевальной площадки и пешеходной дорожки для маломобильных горожан, ремонт пешеходного покрытия и парковочного пространства между Октябрьским мостом и метромостом, устройство ливневой канализации, монтаж 132 фонарей освещения, установка 300 лавок и урн.

Кроме того, департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии объявлен электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на озеленение парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» от парка «Городское начало» до гостиницы River Park. Подрядчик должен будет высадить на территории около 40 деревьев, 167 кустарников и более 19 тысяч многолетних цветов. Для посадок должны быть закуплены и высажены такие виды растений как хоста гибридная, астильба китайская, котовник кошачий, герань, шалфей, флокс, гвоздика, мята, овсяница овечья сорт «Дюймовочка», липа мелколистная, сирень, черемуха, миндальник, дерен белый и многие другие. Работы должны быть выполнены до 15 октября 2018 года.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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