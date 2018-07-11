Ввод индустриального жилья упал на 30%

Застройщики «наполучали разрешений на строительство затаились».

По оценкам независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, тенденция по снижению количества реально строящихся домов в регионе начала меняться. Он отмечает, что в первом квартале 2018 года в области заложено 19 домов, во втором 27. Для сравнения, в 2017 —19 и 18 соответственно.

— Мы еще далеко от показателей 2015 года, но ситуация меняется, — констатировал Николаев на пресс-конференции в ТАСС. — В первом полугодии 2018 года в регионе введено на 20% кв метров больше, чем в 2017 (около 463 тыс кв метров). Однако, если посмотреть на эту цифру подробнее, то по получается, что прирост произошел за счет сдачи индивидуального жилья. В индустриальном жилье на продажу зарегистрирован спад 30%. То есть пока у нас застройщики отстают от тенденции. Можно сказать, что они наполучали разрешений на строительство затаились.

— За 5 месяцев 2018 года, по моим данным, на рынке продано на 6,3 тыс квартир больше, чем построено, то есть предложение сильно уменьшилось, — говорит Николаев. — В целом в стройке сейчас 29 тыс проданных, но еще не построенных квартир.

Он также отметил, что за первое полугодие 2018 года в области заключено 9,5 тыс договоров долевого участия — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперт также привел расчетные данные по продажам на вторичном рынке региона. За 5 месяцев прошло около 32,5 тыс сделок. То есть соотношение между продажами на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 3,43. Для сравнения, в 2013 году на каждую квартиру, проданную в новостройке, приходилась 1,4 на вторичном рынке.

— Сейчас у нас ярко выраженный рынок покупателя. Люди берут жилье для себя и это одна из причин роста ипотечного кредита на квартиру, так как при этом они в среднем тратят на 20% больше. Кроме того, за три года цены на вторичке упали на 15%, а ипотека снизилась с 14% до 9,5%, поэтому даже увеличивая сумму кредита человек по факту платит за ту же квартиру до 35% меньше, чем ранее. Этим объясняется и рост спроса на квартиры большей площади, — рассуждает Николаев.

По его оценкам, с точки зрения стоимости ипотеки ситуация на рынке сейчас достаточно нормальная. Но этого мало чтобы выполнить поручение президента РФ и увеличить объем строительства в 1.5 раза к 2024 году. По экспертным оценкам, 71% населения по-прежнему не готовы взять ипотеку при существующих ставках. Хотя, 51-60% людей хотели бы улучшить свои жилищные условия.

Николаев считает, что после вступления в силу 214-ФЗ вымывание квартир с первичного рынка усилится. Этому будет способствовать и сокращение количества игроков строительного рынка. По его оценкам, в ближайшие два года около 40% застройщиков Новосибирска обанкротятся, 20% завершат свои объекты и уйдут с рынка. В итоге останутся 30-35% компаний.

— Я считаю, что 30 застройщиков для Новосибирска хватит, чтобы закрыть все потребности в обеспечении жильем. При необходимости все эти игроки могут увеличить объемы строительства в разы. Здесь я проблем не вижу, но цены на квартиры реально вырастут. Сколько бы у нас на разных уровнях власти не читали мантру про индексацию в 5%, уверен, что следует ждать роста на 10-20%. Это приведет к возвращению на рынок инвесторов, — резюмирует Николаев.

На минувшей неделе врио министра строительства области Иван Шмидт отмечал, что в преддверии 1 июля застройщики региона сделали большой задел в виде разрешений на строительство по старым нормам. В Новосибирске он составляет около 4,5 кв. м. жилья.

Юлия Данилова

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